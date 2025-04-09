Мотоспасатели на BMW с ветерком прокатились по Волгограду в поисках ЧП

Волгоградские пожарные патрулируют улицы на мотоциклах марки BMW в поисках возгораний, которые они готовы оперативно потушить, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, мотоспасатели также готовы оказать помощь тем, кто попал в ДТП.

- Комплектация мотоциклов имеет все необходимое для этого оборудование: аптечки, огнетушители, гидравлический инструмент, - рассказали в оперативном ведомстве. - Уникальное подразделение, созданное для мониторинга пожарной обстановки и выявления пожаров на ранней стадии, базируется в 3-й пожарно-спасательной части Волгограда, а также в Волжском и Камышине.

Мотосезон у сотрудников МЧС стартовал еще 1 апреля. Патрулировать улицы с целью профилактики ЧП на двухколесных BMW они будут до октября.

Как это выглядит в реальности показало сегодня, 9 апреля, в видео из Волгограда МЧС России.





Видео: МЧС России / t.me