«Воинский эшелон» прибудет в Волгоград 8 мая: маршрут движения

В город-герой Волгоград 8 мая прибудет ретропоезд «Воинский эшелон». Как сообщили V102.RU в Приволжской ЖД, путешествие по Волгоградской области этот тематический состав начнет 24 апреля с прибытия на станцию Котельниково.
Далее «Воинский эшелон» сделает еще девять остановок, прежде чем прибудет в Волгоград. Его встреча произойдет в 9.00 на станции Волгоград-1.
9 мая ретропоезд в 10.00 прибудет в Волжский.
Всего с 17 апреля по 19 мая ретропоезд «Воинский эшелон» в честь 80-летия Победы посетит 27 железнодорожных станций в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Маршрут ретропоезда в Волгоградской области:
Котельниково – 24 апреля в 10:00;
Жутово – 24 апреля в 16:00;
Сарепта – 25 апреля в 11:00;
Донская – 26 апреля в 10:00;
Арчеда – 28 апреля в 10:00;
Себряково – 28 апреля в 15:00;
Филоново – 29 апреля в 10:00;
Урюпино – 30 апреля в 10:00;
Алексиково – 30 апреля в 15:00;
Им. Максима Горького – 6 мая в 10:00;
Волгоград-1 – 8 мая в 9:00;
Волжский – 9 мая в 10:00;
Петров Вал – 11 мая в 10:00;
Камышин – 11 мая в 15:00.
Историко-патриотический проект «Воинский эшелон» реализуется с 2018 года и уже стал традиционным. В составе ретропоезда, который курсирует по железной дороге, – платформы, на которых размещена техника времен Великой Отечественной войны. В составе поезда предусмотрена и сценическая платформа для выступлений.
Фото: Приволжской ЖД