«Воинский эшелон» прибудет в Волгоград 8 мая: маршрут движения

В город-герой Волгоград 8 мая прибудет ретропоезд «Воинский эшелон». Как сообщили V102.RU в Приволжской ЖД, путешествие по Волгоградской области этот тематический состав начнет 24 апреля с прибытия на станцию Котельниково.

Далее «Воинский эшелон» сделает еще девять остановок, прежде чем прибудет в Волгоград. Его встреча произойдет в 9.00 на станции Волгоград-1.

9 мая ретропоезд в 10.00 прибудет в Волжский.

Всего с 17 апреля по 19 мая ретропоезд «Воинский эшелон» в честь 80-летия Победы посетит 27 железнодорожных станций в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Маршрут ретропоезда в Волгоградской области:

Котельниково – 24 апреля в 10:00;

Жутово – 24 апреля в 16:00;

Сарепта – 25 апреля в 11:00;

Донская – 26 апреля в 10:00;

Арчеда – 28 апреля в 10:00;

Себряково – 28 апреля в 15:00;

Филоново – 29 апреля в 10:00;

Урюпино – 30 апреля в 10:00;

Алексиково – 30 апреля в 15:00;

Им. Максима Горького – 6 мая в 10:00;

Волгоград-1 – 8 мая в 9:00;

Волжский – 9 мая в 10:00;

Петров Вал – 11 мая в 10:00;

Камышин – 11 мая в 15:00.

Историко-патриотический проект «Воинский эшелон» реализуется с 2018 года и уже стал традиционным. В составе ретропоезда, который курсирует по железной дороге, – платформы, на которых размещена техника времен Великой Отечественной войны. В составе поезда предусмотрена и сценическая платформа для выступлений.

Фото: Приволжской ЖД