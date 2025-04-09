Самолет из Новосибирска в Волгоград приземлили в Самаре

Общество 09.04.2025 08:23
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09.04.2025 08:23
Самолет, направлявшийся из Новосибирска в Волгоград, вынужденно приземлился в Самаре из-за ограничений, которые ввела накануне Росавиация в воздушной гавани города-героя и которые действовали до 7-05 ч. утра 9 апреля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло аэропорта Гумрак, борт из Новосибирска, который должен был прилететь в Волгоград в 2-40 ч., прибудет ориентировочно в 11-11 ч.
Кроме того, задержан рейс в Москву, который по расписанию должен был вылететь 8 апреля. Сегодня также с опозданием отправятся в столицу еще три самолета. Накануне один самолет не смог прилететь из Москвы из-за закрытия аэропорта. Этот борт и еще один самолет из столицы прибудут в Волгоград не в расчетное время.
По сообщению Минобороны РФ, сегодня над регионами России было уничтожено 158 украинских БПЛА, в том числе в соседних с Волгоградской областью регионах: в Ростовской области - 29, в Саратовской - 1, в Воронежской - 11.
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