Под Волгоградом спасатели конфисковали гидроцикл у лихача без прав





Под Волгоградом в акватории Волги, примыкающей к набережной Краснослободска, специалисты МЧС России отправили на штраф-стоянку гидроцикл. Как сообщает ИА «Высота 102», маломерным судном управлял мужчина, не имеющий соответствующих прав.

- Местный житель решил прокатиться на гидроцикле по акватории в пределах Волгограда. Однако документов на право управления маломерным судном у лихача не было: он не сдавал экзамен в ГИМС и не получал удостоверение, - уточнили в пресс-службе МЧС России.

Отметим, помимо ареста маломерного судна, спасатели выписали мужчине штраф в размере 10 тыс. рублей.

Фото: МЧС России