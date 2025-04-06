«Опять всё побьёт?»: на юг Волгоградской области обрушался сильный град





5 апреля населённые пункты на юге Волгоградской области оказались под ударом непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102», Октябрьский и Светлоярский районы накрыло градом. Обильные осадки очевидцы засняли на видео.





Жительница села Шелестово Октябрьского района сообщила, что погода начала портиться с 16:00. Небо быстро затянуло тучами, после чего жители услышали раскаты грома. Вскоре начался крупный дождь, который быстро перешёл в град размером с горошину.

Ближе к 17:00 ледяная стена подобралась вплотную к областному центру. Удар стихии на себя принял Светлоярский район. Здесь град с дождём и сильным ветром очевидцы засняли в Райгороде.

Примечательно, что в этом году град вновь совпал с массовым цветением плодовых деревьев. На юге области ушли в цвет абрикос и алыча. Волгоградцы теперь гадают, сможет ли в таких условиях завязаться урожай.

Отметим, до самого Волгограда грозная туча так и не добралась, уйдя в Заволжье. Лишь ближе к полуночи в областном центре начался весенний дождь. Ранее редакция сообщала о введении на территории региона жёлтого уровня погодной опасности из-за сильного ветра, при этом угроза града специалистами не просчитывалась.

Фото и видео: Новости Волгограда и области / t.me