В Волгоградской области прошел тестовый запуск дачных маршрутов





Сегодня, 5 апреля запустили первые пробные рейсы дачных автобусов. Как сообщает V102.RU, тестовый запуск проходит на маршрутах: № 7э «39-я Гвардейская - Дачи «Металлург», № 32 «Судоверфь - СНТ «Нефтяник» - СНТ «Татьянка», № 45 «Пос. Руднева - Дачи Кировец», № 48э «ВГТЗ - Дачи», № 50э «Обувная фабрика - с/о«Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал - С/о «Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал - С/о «Слава», № 56э «З-д Ермана - Лесник», № 57э «33-я школа - с/о «Шельф», № 58э «З-д Петрова - с/о «Здоровье», № 60э «Тулака - С/о Спутник», № 99э «ВГТЗ - Дамба».

Как ранее сообщалось информагентством, тестовый запуск дачных маршрутов также пройдет 7 апреля.

Всего в этом году будет запущено 12 муниципальный дачных автобусных маршрутов. Официальный запуск пройдет уже 12 апреля. Согласно проектно-сметной документации, компания, выигравшая в конкурсе, должна будет обеспечить работу сезонных маршрутов по утверждённым для каждого маршрута графикам.