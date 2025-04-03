«Опыта не было ни у кого»: ветераны СВО рассказали о боях в ополчении, зачистке Мариуполя и семейном счастье





3 апреля в Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялось торжественное вручение наград ветеранам специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», указом президента Владимира Путина семеро волгоградских бойцов удостоены комплектов медалей «За отвагу», Суворова и Жукова.





В церемонии приняли участие заместитель военного комиссара Волгоградской области Фарид Хисматулин, представители региональных властей, а также ветеранского сообщества, юнармейцы, кадеты, школьники, участвующие в вахте Памяти на «Посту №1», и родственники военнослужащих.





Мероприятие традиционно открыли военнослужащие роты Почётного караула, внеся в Триумфальный зал российский флаг. После небольшой вступительной части собравшиеся почтили память бойцов, не вернувшихся с фронта, минутой молчания.





В этот раз указом Владимира Путина были награждены семь жителей Волгоградской области:

Медалью «За отвагу»

Антон Б.

Медалью «За храбрость» II степени

Эдуард Б.

Медалью «Суворова»

Владислав К.

Николай М.

Медалью «Жукова»

Анатолий В.

Константин К.

Арманбек У.





Награждённый медалью «За храбрость» Эдуард Б. ушёл на фронт практически сразу после начала СВО. Мужчина посчитал, что это его долг и он просто не имеет права поступить иначе.

– Воевал я с 2022 года. До этого долгое время проработал в правоохранительных органах. За плечами несколько командировок, в том числе и в Чечню. Был ли боевой опыт? Практически у всех у нас за плечами срочная служба, лично у меня ещё и работа в силовых структурах. Но, знаете, того самого боевого опыта, который реально нужен на фронте, не было ни у кого. Ни у нас – добровольцев, ни даже у кадровых военных, – вспоминает волгоградец.

За годы боевой работы Эдуард в составе пехоты побывал практически на всех основных направлениях боевых действий на Донбассе, но больше всего ему запомнился первый штурм.

– Моим боевым крещением был штурм одного из участков под Херсоном. Если честно, как потом выяснилось, это и штурмом-то назвать было нельзя. Но и уже тогда пошли первые раненые. Был у нас и один погибший. Собственно, в этот момент и пришло осознание происходящих вокруг вещей, – добавил мужчина.

Героем он себя не считает и предпочитает оставить за кадром историю, связанную с его награждением.

– Вы знаете, нам даже инструктор на полигоне рассказывал, что провоевать день – это уже подвиг, а выжить – само по себе награда, – шутит Эдуард.

Сейчас волгоградец после демобилизации планирует вернуться к размеренной, мирной жизни и посвятить себя родным, семье, которые всё это время очень переживали за мужчину.





Наконец посвятить своё время семье планирует и Арманбек У. Ветеран защищал Донбасс на протяжении 11 лет, а уволившись со службы, буквально несколько недель назад женился.

– Участвую в боях я с 2014 года. За это время побывал во многих добровольческих батальонах, сменил ни один род войск. Последнее время воевал на Запорожском и Херсонском направлениях в рядах подразделения «Барс 3».

Среди всех ветеранов, присутствующих на церемонии, мужчина выделялся большим количеством уже имеющихся наград.

– Вот видите, сколько нахватал? Они сами как-то за эти годы «липнут», – с грустью шутит боец.

Сегодня его орденская планка пополнилась медалью Жукова.

– За что сегодня наградили? Так вот же написано: «за отвагу, самоотверженность… особые отличия при несении боевой службы», – смущаясь зачитывает с приказа мужчина.

Арманбек родом из Палласовки. В детстве учился в средней школе №2. Сейчас, после того как он был уволен с военной службы, помимо семьи планирует заняться бизнесом.

– У меня фермерское хозяйство небольшое, хотелось бы его привести в порядок, расширить, – говорит мужчина.





Посвятить свою жизнь защите Отечества планирует Николай М из Быково. Ветеран на фронте с 2021 года. Начинал воевать в легендарном для Донбасса штурмовом батальоне «Сомали».

– Ушёл на фронт я сам, добровольцем. Это было полностью моё осознанное решение. Жена отпускать не хотела, конечно. Но это мой собственный выбор. У меня на Донбассе живёт много родственников, и я не понаслышке знаю, что там все эти годы творилось. Националисты устроили самый настоящий геноцид русского народа. Убивали детей, женщин, стариков без разбора и какой-либо жалости. Разве я мог как россиянин просто на это смотреть? – задаётся вопросом защитник.

Практически сразу же, как только мужчина попал в подразделение, он тут же вынужден был с головой окунутся во все тяготы сражений. Штурмовики привлекались на самых сложных боевых направлениях. В 2022 году Николай принял участие в освобождении посёлка Старый Крым и города Мариуполь.

– Во время боёв получил ранение и контузию. Вскоре был комиссован по здоровью. Как подлечили, принял решение продолжить боевую службу. Подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Участвовал в боях под Соледаром и Бахмутом.

По словам волгоградца, последние два направления были крайне тяжёлыми. Там он потерял много своих боевых товарищей. Воюя на самом острие боёв, штурмовику вновь не удалось избежать серьёзного ранения.

– Опять госпиталь, реабилитация, комиссация, – добавляет ветеран.

Но вновь мужчина, едва оправившись, решил вернуться на фронт.





– Практически сразу после увольнения по здоровью из ЧВК подписал контракт с Минобороны. Дальше вновь были штурмы опорников, окопы, грязь и ещё более тяжёлое ранение.

На третий раз осколки поразили сердце, лёгкое, а также ногу и руку бойца. Сейчас мужчина продолжает восстанавливаться.

– Планы на будущее... Хочу вновь вернуться на передовую. Я пошёл на фронт в добровольческое подразделение Донбасса, когда там не было особо ни денег, ни правового статуса. У меня была цель – помочь спасти наших русских людей, страдающих от бесчинств ВСУ, и пока эта цель не достигнута, а руки могут держать автомат, я продолжу вновь и вновь возвращаться в строй, – подчеркнул Николай.

Ветеран признаётся, что жена категорически отказывается его опять отпускать, но он всё равно уже принял решение возвращаться на фронт.

Фото: Геннадий Гуляев