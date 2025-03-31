Общество

В трех районах Волгограда утеплили трубы

Общество 31.03.2025 10:12
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31.03.2025 10:12


В Ворошиловском районе по улице Елецкой завершили работы по монтажу теплоизоляции на трубопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании «Концессии теплоснабжения», специалисты подрядной организации установили оцинкованный кожух на ранее «одетые» в пенополиуретановую скорлупу трубы. Протяженность участка составила около 100 метров.

Также монтаж теплоизоляции на трубопроводах проводился с начала года в поселке Южном в Красноармейском районе и на улице Землячки в Дзержинском районе, где в пенополиуретановую скорлупу и оцинкованный кожух изолировали 300 метров трубы обновленной тепловой сети. Сейчас работы по теплоизоляции ведутся в Центральном районе города.

 


 

Благодаря проводимым мероприятиям, удастся снизить тепловые потери на сетях и улучшить качество оказываемых потребителям услуг.

Фото: «Концессии теплоснабжения»

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