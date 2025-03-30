На севере Волгограда взяли под охрану 50 метров старой дороги

В Тракторозаводском районе Волгограда утвержден предмет охраны старой дубовской дороги, которая указана как продолжение улицы Шурухина через реку Мокрая Мечётка. Как сообщили V102.RU в администрации региона, участок старой дубовской дороги протяженностью 50 метров является объектом культурного наследия регионального значения.

К предметам охраны относятся местоположение, ландшафтные и объемно-пространственные характеристики, сохранившиеся конструкции дороги, её протяженность, основные габариты, подлинное покрытие из природного камня разных пород и цветов, скрытые в земле участки дороги и др.

Согласно открытым источникам, участок старой дубовской дороги проходит по склону в пойме Мокрой Мечётки. Она соединяла посад Дубовку с Царицыном и являлась важным торговым маршрутом до второй половины 19 века. Сохранился 50-метровый участок этой старинной дороги, вымощенной булыжниками.

Фото: облкультнаследия