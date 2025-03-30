В Волгограде по-тихому убрали переживший Сталинградскую битву столб

Волгоградцы активно обсуждают пропажу пережившего Сталинградскую битву довоенного столба, который много лет стоял в Комсомольском сквере и его показывали туристам, передает V102.RU. Об исчезновении этого раритета сообщил в своем телеграмм-канале краевед Роман Шкода.

- Был сейчас в Комсомольском сквере. Увидел, что, к сожалению, убрали довоенный столб с многочисленными следами от попаданий пуль и осколков, полученных столбом в дни сентябрьских боёв 1942 года. Я этот столб всегда показывал на экскурсиях. В последние годы он наклонился, и его, видимо вместо того, чтобы подправить, просто убрали. Эх, не умеют у нас ценить историю, не видят её, не чувствуют и не понимают! – написал Шкода.

По его мнению, такие «островки памяти» в городе очень важны, так как являются подлинными свидетелями прошлого. Краевед выразил сожаления, что такие объекты уничтожают, хотя их можно было сохранить.

Фото из архива V102.RU