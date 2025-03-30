В Волгограде простятся с погибшим на СВО музыкантом Игорем Букаевым

Сегодня, 30 марта, в Волгограде проводят в последний путь известного музыканта из Волжского Игоря Букаева, который погиб на СВО, передает V102.RU. Как ранее сообщила супруга музыканта Жанна Попова, церемония прощания начнется в 13.30 на Димитриевском (центральном) кладбище Волгограда.

Напомним, известный музыкант, победитель многочисленных международных конкурсов, баянист-виртуоз, отправился на СВО в начале 2025 года. О гибели Игоря Букаева сообщила его супруга в соцсетях.

Жанна Попова и Игорь Букаев – выпускники волгоградской консерватории имени Серебрякова. Жанна Попова - исполнительница авторской песни по классу вокала и гитары, тоже имеет многочисленные награды международных и российских конкурсов.

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