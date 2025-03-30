Пригородные поезда, которые повезут дачников, запустят в Волгоградской области 2 апреля, передает V102.RU со ссылкой на АО «Волгоградтраспригород». В компании отметили, что дачные электрички будут ходить до 16 ноября текущего года по средам, субботам и воскресеньям.
Назначены следующие пригородные поезда:
№ 6201, сообщением Тракторная пасс – Канальная
Отправлением: со ст. Тракторная пасс в 06.28;
- Баррикады 6.34;
- Краснооктябрьская 6.38;
- Бакинская 6.45;
- Волгоград-1 6.50;
- Волгоград-2 6.56;
- Ельшанка 7.01;
- Петрова 7.04;
- Обувная фабрика 7.07;
- Акварель 7.10;
- Горная поляна 7.13;
- Руднева 7.16;
- Ермана 7.18;
- Бекетовская 7.21;
- Волгогрэс 7.24;
- Кирова 7.27;
- Лесобаза 7.30;
- Железнодорожная 7.33;
- Сарепта 7.37;
- Верхняя Судоверфь 7.41;
- Посёлок Кирова 7.47;
- Чапурники 7.52;
- СНТ Якорь-2 7.56;
- 40 км 10пк 7.59;
- Соляной 8.04;
- СНТ Маяк-2 8.08;
Прибытием: на ст. Канальная в 8.12.
№ 6204, сообщением Канальная – Волгоград-1 (С 2 апреля по 31 августа по средам, субботам, воскресеньям)
Отправлением: со ст. Канальная в 18.24;
- СНТ Маяк-2 18.29;
- Соляной 18.32;
- 40 км 10пк 18.37;
- СНТ Якорь-2 18.39;
- Чапурники 18.44;
- Посёлок Кирова 18.49;
- Верхняя Судоверфь 18.55;
- Сарепта 18.59;
- Железнодорожная 19.03;
- Лесобаза 19.06;
- Кирова 19.09;
- Волгогрэс 19.12;
- Бекетовская 19.15;
- Ермана 19.18;
- Руднева 19.21;
- Горная поляна 19.24;
- Акварель 19.27;
- Обувная фабрика 19.30;
- Петрова 19.33;
- ст. Ельшанка 19.36;
- ст. Волгоград-2 19.41;
Прибытием: на ст. Волгоград-1 в 19.46.
№ 6206, сообщением Канальная – Волгоград-1 (С 3 сентября по 16 ноября по средам, субботам, воскресеньям)
Отправлением: со ст. Канальная в 15.50;
- СНТ Маяк-2 15.55;
- Соляной 15.58;
- 40 км 10пк 16.03;
- СНТ Якорь-2 16.05;
- Чапурники 16.10;
- Посёлок Кирова 16.15;
- Верхняя Судоверфь 16.21;
- Сарепта 16.25;
- Железнодорожная 16.29;
- Лесобаза 16.32;
- Кирова 16.35;
- Волгогрэс 16.38;
- Бекетовская 16.41;
- Ермана 16.44;
- Руднева 16.47;
- Горная поляна 16.50;
- Акварель 16.53;
- Обувная фабрика 16.56;
- Петрова 16.59;
- Ельшанка 17.02;
- Волгоград-2 17.07;
Прибытием: на ст. Волгоград-1 в 17.12.