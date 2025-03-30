Общество

В Волгоградской области 2 апреля запустят дачные электрички: расписание

Общество 30.03.2025 16:45
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30.03.2025 16:45


Пригородные поезда, которые повезут дачников, запустят в Волгоградской области 2 апреля, передает V102.RU со ссылкой на АО «Волгоградтраспригород». В компании отметили, что дачные электрички будут ходить до 16 ноября текущего года по средам, субботам и воскресеньям.

Назначены следующие пригородные поезда:

№ 6201, сообщением Тракторная пасс – Канальная

Отправлением: со ст. Тракторная пасс в 06.28;

- Баррикады 6.34;

- Краснооктябрьская 6.38;

- Бакинская 6.45;

- Волгоград-1 6.50;

- Волгоград-2 6.56;

- Ельшанка 7.01;

- Петрова 7.04;

- Обувная фабрика 7.07;

- Акварель 7.10;

- Горная поляна 7.13;

- Руднева 7.16;

- Ермана 7.18;

- Бекетовская 7.21;

- Волгогрэс 7.24;

- Кирова 7.27;

- Лесобаза 7.30;

- Железнодорожная 7.33;

- Сарепта 7.37;

- Верхняя Судоверфь 7.41;

- Посёлок Кирова 7.47;

- Чапурники 7.52;

- СНТ Якорь-2 7.56;

- 40 км 10пк 7.59;

- Соляной 8.04;

- СНТ Маяк-2 8.08;

Прибытием: на ст. Канальная в 8.12.

№ 6204, сообщением Канальная – Волгоград-1 (С 2 апреля по 31 августа по средам, субботам, воскресеньям)

Отправлением: со ст. Канальная в 18.24;

- СНТ Маяк-2 18.29;

- Соляной 18.32;

- 40 км 10пк 18.37;

- СНТ Якорь-2 18.39;

- Чапурники 18.44;

- Посёлок Кирова 18.49;

- Верхняя Судоверфь 18.55;

- Сарепта 18.59;

- Железнодорожная 19.03;

- Лесобаза 19.06;

- Кирова 19.09;

- Волгогрэс 19.12;

- Бекетовская 19.15;

- Ермана 19.18;

- Руднева 19.21;

- Горная поляна 19.24;

- Акварель 19.27;

- Обувная фабрика 19.30;

- Петрова 19.33;

- ст. Ельшанка 19.36;

- ст. Волгоград-2 19.41;

Прибытием: на ст. Волгоград-1 в 19.46.

№ 6206, сообщением Канальная – Волгоград-1 (С 3 сентября по 16 ноября по средам, субботам, воскресеньям)

Отправлением: со ст. Канальная в 15.50;

- СНТ Маяк-2 15.55;

- Соляной 15.58;

- 40 км 10пк 16.03;

- СНТ Якорь-2 16.05;

- Чапурники 16.10;

- Посёлок Кирова 16.15;

- Верхняя Судоверфь 16.21;

- Сарепта 16.25;

- Железнодорожная 16.29;

- Лесобаза 16.32;

- Кирова 16.35;

- Волгогрэс 16.38;

- Бекетовская 16.41;

- Ермана 16.44;

- Руднева 16.47;

- Горная поляна 16.50;

- Акварель 16.53;

- Обувная фабрика 16.56;

- Петрова 16.59;

- Ельшанка 17.02;

- Волгоград-2 17.07;

Прибытием: на ст. Волгоград-1 в 17.12.

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