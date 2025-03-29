Общество

Волгоградцы выберут день рождения ЦПКиО

Общество 29.03.2025 18:41
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29.03.2025 18:41


Волгоградцы могут выбрать день рождения Центрального парка культуры и отдыха. Опрос запустил в своем телеграм-канале директор Андрей Еркин, передает V102.RU.
Горожане уже предложили организовать этот праздник в день открытия нового колеса обозрения высотой 120 метров.
Интересно, что в архивных документах  не сохранилась точная дата открытия Центрального парка культуры и отдыха. Известно только, что парк начинал свою историю в 1960-е годы. А первый проект парка был подготовлен в 1967 году, после чего он неоднократно корректировался.
Но на протяжении всей истории парка колесо обозрения было визитной карточкой этой территории отдыха. Сейчас, как известно, ведется подготовка к строительству нового колеса высотой 120 метров и диаметром окружности 113 метров. Этот аттракцион  станет уникальным в своем роде, самым большим по диаметру и вторым по высоте в стране после 140-метрового  колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Вместо традиционных спиц для вращения кабинок будут использованы ванты, что позволит эксплуатировать объект при любой погоде.
Открытие самого большого вантового колеса в России запланировано на начало летнего сезона 2026 года.
К слову, волгоградцы активно участвуют в опросе. Уже проголосовали более 1100 человек. Принять участие в голосовании может любой желающий.



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