Общество

«Куда же больше?»: В Волгограде снова подорожала грузовая переправа на Сарпинский

Общество 29.03.2025 19:58
0
29.03.2025 19:58


Волгоградцев поразили новые расценки на грузовую переправу, которая начнет работу со 2 апреля. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в этом году стоимость провоза техники на грузовом пароме, курсирующем с Бекетовки на остров Сарпинский, снова выросла.
- Перевезти автомобиль грузоподъемностью до 1,5 тонны длиной до 3,5 метров в этом году будет стоить уже 1000 рублей. На велосипеде добраться до Сарпинского тоже недешево – 200 рублей. Для сравнения: в прошлом году легковушка такой же грузоподъемности и длины стоила 800 рублей, велосипед – 150 рублей. За провоз грузового автомобиля свыше 16 тонн и вовсе теперь надо будет заплатить 7200 рублей. В прошлом году это стоило 5600.  Подорожало сразу на 1600 рублей? Куда это? Официальная инфляция у нас гораздо ниже, - поделились волгоградцы.
По словам горожан, тарифы на грузовую переправу  повышаются каждый год. Это серьезный удар для дачников, которые занимаются ремонтом и часто перевозят стройматериалы на остров.
- Сколько раз мы жаловались в администрацию на перевозчика, но всегда ответ один – это частная организация, мы тарифы не контролируем, - говорят люди. – Получается, если частник, то  может делать все, что хочет?
При этом горожане жалуются, что грузовой паром порой не соблюдает свое же расписание. А в 2024 году и вовсе раньше времени закончил навигацию, так как отбыл на капремонт. Есть вопросы и к способам оплаты провоза техники. Почему-то на переправе берут только наличные деньги, ссылаясь на сбои интернета  и некорректную работу терминала безналичной оплаты.
Руководитель ООО «АМ-Групп» Евгений Кузнецов удивился вопросу корреспондента ИА «Высота 102» о причинах подорожания тарифов на грузовую переправу.
- Ответ – на поверхности. Потому что дорожает все. Выросли расходы  на топливо, на электричество, на зарплату сотрудников, на обслуживание парома, - прокомментировал он.
Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.03.2025 18:41
Общество 29.03.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 18:03
Общество 29.03.2025 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 17:15
Общество 29.03.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 16:44
Общество 29.03.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 16:14
Общество 29.03.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 15:27
Общество 29.03.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 15:19
Общество 29.03.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 11:52
Общество 29.03.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 11:03
Общество 29.03.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 08:53
Общество 29.03.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 07:54
Общество 29.03.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2025 07:02
Общество 29.03.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 21:44
Общество 28.03.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 21:23
Общество 28.03.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 21:02
Общество 28.03.2025 21:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:58
«Куда же больше?»: В Волгограде снова подорожала грузовая переправа на СарпинскийСмотреть фотографии
19:28
«Динамо-Синара» в Волгограде уступило «Звезде» в гандбольной СуперлигеСмотреть фотографии
18:41
Волгоградцы выберут день рождения ЦПКиОСмотреть фотографии
18:03
В Михайловке стартовал прием документов от кандидатов на должность главыСмотреть фотографии
17:15
«Ругаться не перестали. Но ушли в домовые чаты»: волгоградцы – о бесконечном ремонте соседейСмотреть фотографии
16:44
12-летний волгоградец спел на сцене с легендарным Владимиром КузьминымСмотреть фотографии
16:14
В Урюпинске скончалась бывший директор лицея Валентина ВавиловаСмотреть фотографии
15:27
Цена позора. В Котово бракодела заставили отремонтировать рассыпающийся паркСмотреть фотографии
15:19
Пыльная буря из Казахстана может добраться до Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Ликвидатора ночного клуба «Ибиса» в Волгограде застукали на сбросе отходов в оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Под Волгоградом осудили игромана-дальнобойщика, проигравшего деньги на морковкуСмотреть фотографии
13:11
«Системное замалчивание усугубляет проблему»: психолог рассказала, как дети становятся жертвами буллингаСмотреть фотографии
12:29
Массовая драка юных футболистов произошла в Волжском во время матчаСмотреть фотографии
11:52
В Волжском подорожал проезд на дачном паромеСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области за 168 млн продолжат расчистку МедведицыСмотреть фотографии
11:03
Студенты-целевики будут получать стипендии от волгоградских «Концессий»Смотреть фотографии
10:22
Граждане СНГ могут обнулить долги через банкротствоСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде и Волжском в 2025 году отремонтируют 55 км дорогСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом пьяный водитель сбил двух подростков: один погибСмотреть фотографии
08:53
Блюда по старинным рецептам представят на фестивале постной кухни в ВолжскомСмотреть фотографии
07:54
21-летний танцор известного ансамбля Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
07:02
В Волгограде частичное благоустройство ул. Мира обойдётся бюджету в 96,4 млн рублейСмотреть фотографии
06:33
Гандболистки «Динамо-Синары» 29 марта дома сыграют со «Звездой» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:46
Скважины с питьевой водой под Волгоградом обезопасят по решению судаСмотреть фотографии
21:44
Волгоградцам пообещали +22 в последний день мартаСмотреть фотографии
21:23
В колледже Камышина открыли мемориальные доски трем погибшим на СВО выпускникамСмотреть фотографии
21:07
ФАС: снижены цены на четыре препарата от рака и давленияСмотреть фотографии
21:02
Динамовцы из Нарьян-Мара увезли домой памятную шайбу одноименного клубаСмотреть фотографии
20:40
Вспышка высшего балла Х произошла 28 марта на СолнцеСмотреть фотографии
20:28
У Волгограда ввели реверсивное движение из-за ДТП с фурамиСмотреть фотографии
 