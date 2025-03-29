«Куда же больше?»: В Волгограде снова подорожала грузовая переправа на Сарпинский





Волгоградцев поразили новые расценки на грузовую переправу, которая начнет работу со 2 апреля. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в этом году стоимость провоза техники на грузовом пароме, курсирующем с Бекетовки на остров Сарпинский, снова выросла. Волгоградцев поразили новые расценки на грузовую переправу, которая начнет работу со 2 апреля. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в этом году стоимость провоза техники на грузовом пароме, курсирующем с Бекетовки на остров Сарпинский, снова выросла.

- поделились волгоградцы.По словам горожан, тарифы на грузовую переправу повышаются каждый год. Это серьезный удар для дачников, которые занимаются ремонтом и часто перевозят стройматериалы на остров.говорят люди.При этом горожане жалуются, что грузовой паром порой не соблюдает свое же расписание. А в 2024 году и вовсе раньше времени закончил навигацию, так как отбыл на капремонт. Есть вопросы и к способам оплаты провоза техники. Почему-то на переправе берут только наличные деньги, ссылаясь на сбои интернета и некорректную работу терминала безналичной оплаты.Руководитель ООО «АМ-Групп» Евгений Кузнецов удивился вопросу корреспондента ИА «Высота 102» о причинах подорожания тарифов на грузовую переправу.прокомментировал он.