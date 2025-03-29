«Куда же больше?»: В Волгограде снова подорожала грузовая переправа на Сарпинский

По словам горожан, тарифы на грузовую переправу повышаются каждый год. Это серьезный удар для дачников, которые занимаются ремонтом и часто перевозят стройматериалы на остров.
- Сколько раз мы жаловались в администрацию на перевозчика, но всегда ответ один – это частная организация, мы тарифы не контролируем, - говорят люди. – Получается, если частник, то может делать все, что хочет?
При этом горожане жалуются, что грузовой паром порой не соблюдает свое же расписание. А в 2024 году и вовсе раньше времени закончил навигацию, так как отбыл на капремонт. Есть вопросы и к способам оплаты провоза техники. Почему-то на переправе берут только наличные деньги, ссылаясь на сбои интернета и некорректную работу терминала безналичной оплаты.
Руководитель ООО «АМ-Групп» Евгений Кузнецов удивился вопросу корреспондента ИА «Высота 102» о причинах подорожания тарифов на грузовую переправу. - Ответ – на поверхности. Потому что дорожает все. Выросли расходы на топливо, на электричество, на зарплату сотрудников, на обслуживание парома, - прокомментировал он.
Фото V102.RU (архив)