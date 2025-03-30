Экс-главред и создатель «Высоты 102» Сергей Трофимов отмечает День рождения

30 марта отмечает День рождения бывший учредитель ИА «Высота 102» Сергей Петрович Трофимов. Он не только создал информационное агентство, но и успешно руководил им на протяжении почти 13 лет.

Сергею Петровичу удалось не только создать СМИ с нуля, но и довести его до лидирующих позиций в информационном пространстве региона. ИА «Высота 102» всегда старалось помогать людям – этой миссии информагентство придерживается и сейчас.

Сергей Петрович Трофимов вложил в информагентство много своего труда, знаний и частицу своей души.

В годы свой профессиональной деятельности Сергей Петрович работал корреспондентом в Таджикистане, Бурятии, Чечне. 25 лет был корреспондентом ТАСС. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Сегодня ИА «Высота 102» успешно развивается и работает в тех условиях, которые диктует резко меняющийся вокруг нас мир. Однако главные приоритеты информагентства, заложенные в самом начале пути, сохраняются.

Коллектив информагентства поздравляет Сергея Петровича с Днем рождения и желает крепкого здоровья, простого человеческого счастья и хорошего настроения!