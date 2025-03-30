Сногсшибательный ветер и +22: какая погода ожидает волгоградцев в ближайшие дни

В Волгоградской области в ближайшие два дня будет ветрено и тепло. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, самый теплый день придется на 31 марта.

В районах области в ночь на понедельник будет +3…+8º, днем +17...+22º. Ночью и утром в отдельных районах туман. Утром и днем в отдельных районах возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

В Волгограде 31 марта существенных осадков не прогнозируют. Ночью будет +6…+8º; днем +20…+22º. В ночные часы подует северо-восточный ветер, днем восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

1 апреля в Волгоградской области возможны небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. При грозах порывы 15-20 м/с. Ночью будет +7...+12º, днем +15...+20º.

В Волгограде 1 апреля также будет дождливо. Температура воздуха: ночью +9…+11º; днем +15…+17º.