Общество

«Здесь почувствовала себя на своем месте»: бывший инженер уехала из города и занялась варкой сыра

Общество 30.03.2025 16:27
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30.03.2025 16:27


Волжанка Юлия Жиронкина никогда не мечтала о крупных городах. Шум и вечный бег мегаполисов ее, скорее, отталкивали. А вот идея о переезде в поселок с годами привлекала все сильнее. Когда привычная работа перестала приносить всякое удовольствие, женщина решила – сейчас то самое время для перемен. Купив дом в Среднеахтубинском районе, она вместе с семьей завела коз и занялась сыроварением. О ее новой жизни - в материале ИА «Высота102».

Два года назад Юлия Жиронкина, энергетик с 17-летним стажем, едва ли не жила на работе. Руководство в шутку предлагало поставить в офисе раскладушку, чтобы все задачи выполнялись как можно быстрее.

- Задерживалась до 19:00 - 20:00, выходила на работу в выходные, - вспоминает Юлия Жиронкина. – Как с таким графиком уделить время семье, дочери? Ей, конечно же, требовалось мое внимание. Помню, как иногда мы до полуночи засиживались с ней за уроками.

Греющая сердце идея о переезде в загородный дом у Юлии и ее мужа возникла не спонтанно. Супруги не раз примеряли новый для себя образ жизни, на все лето уезжая из шумного города в тишину.

- Все мои одногруппницы рвались в Москву или в Санкт-Петербург, а я думала о другом. Крупные города не нравились своей бесконечной суетой и спешкой, бесчисленным количеством людей и машин. Здесь все по-другому. Даже воздух, - делится Юлия. – Последние лет десять мы думали о переезде, но в один момент все обстоятельства сложились воедино. Купили в ипотеку подходящий дом. Правда, тогда это была просто коробка с крышей и окнами. Знакомые и друзья часто не понимали. В их представлении деревенская жизнь – это тот старенький домик, в который я приезжала к бабушке летом. Уличный туалет, летний душ, купание в тазике. Но сейчас цивилизация дошла и до деревень. Хотя некоторые трудности все же остаются. Например, у нас очень часто отключают электроэнергию, на которой за городом завязано буквально все.


«Варка сыра - это какая-то магия»

На выплаты по увольнению Юлия Жиронкина купила три козы и сена для их зимовки. Впрочем, учиться варить сыр она начала задолго до появления собственных животных.

- Варить сыр я пробовала ещё девять лет назад. Дочери был год, она была маловесной, и накормить ее хоть чем-то было непросто, - говорит фермер. – Когда ребёнок категорически отказался от всяких смесей, я купила домашнее молоко. Каши на них дочка стала есть лучше. Я выбирала натуральное сливочное масло, мягкий домашний сыр, и, к моей радости, она оценила и эти продукты. А после я нашла видео, как самостоятельно сварить сыр. Заказала все необходимые инструменты и стала пробовать. В качестве дебюта приготовила сыр быстрого созревания наподобие «Российского». Результат понравился всей семье. Вскоре женщина, у которой я постоянно покупала молоко, по какой-то причине перестала приезжать в Волжский. Я пробовала продукцию других производителей – и масло, и сметану. Все было не то. После некоторых продуктов возникало ощущение, что ты просто облизал корову.

Новый поворот в жизни начинающего сыровара случился в тот момент, когда она впервые попробовала продукт из козьего молока и влюбилась в него буквально с первого кусочка.

- Сыр полугодовой выдержки я заказала по почте из Воронежской области. Какая же это была вкуснятина! Гораздо вкуснее и насыщеннее того, что сделан на коровьем молоке, - убеждена Юлия Жиронкина. – Примерно в это же время я безуспешно пыталась найти фермера, продающего по-настоящему качественное молоко. И даже если находила, то встречалась с новыми препятствиями – например, в поселке мне приходилось вставать в очередь, так как продукция разлеталась очень быстро. И вот, готовясь к переезду, я решила завести собственных животных и купила трех козочек. На тот момент молоко давала только одна из них – всего один стаканчик.


Сейчас в «козовнике» Юлии Жиронкиной живут восемь малышей и 11 крупных коз. День фермера расписан буквально по минутам. Но, вспоминая городской круговорот, она ничуть не жалеет о своём выборе.

- У меня нет ни минуты свободного времени, но здесь я ощущаю себя на своем месте. Знаете, сколько благодарности ты получаешь от животных. Это настоящая отдушина, - с любовью говорит женщина. – Варение сыра я тоже воспринимаю, как релакс. А, может, даже магию. Из белой жидкости, которая даже в холодильнике пропадает за три дня, ты получаешь твердый сыр, который может храниться годами. И при этом день ото дня становиться все вкуснее.


Исполнив свою давнюю мечту о переезде, Юлия Жиронкина не грезит молниеносным взлетом и выходом в крупные торговые сети. Ее планы на будущее кажутся простыми, но при этом максимально реалистичными.

- В ближайшее время я хочу исключить перебои с молоком. Для этого требуется около двадцати дойных коз. Все желания достижимы – просторное помещение, дополнительное оборудование для приготовления сыров, - подытоживает сыровар. – Пока я в самом начале пути и говорить о том, что все сложилось именно так, как хотелось, еще слишком рано. Оценивать результаты следует как минимум через три, а лучше через пять лет. Если ничего не сложится, буду думать и принимать решения. Пока же я знаю конкретную цель и планомерно к ней иду. Пускай и небольшими шажками.

Фото предоставлено героем публикации. Коллаж Алексея Костякова 

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