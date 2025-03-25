Общество

Дороги в Волгоградской области закроют в апреле для большегрузов, но не все

Общество 25.03.2025 18:34
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25.03.2025 18:34


В Волгоградской области с 1 апреля начинают действовать временные ограничения на движение большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения, сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона.

В целях сохранности автомобильных дорог в регионе запрет будет действовать до 30 апреля для транспортных средств, имеющих нагрузку на ось более 5 тонн. 

Данные весенние ограничения не будут распространяться на следующие дороги:

- Третья продольная магистраль;

- Мостовой комплекс Волжской ГЭС;

- Первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде;

- Второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде;

- автомобильная дорога «Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба»;

- автомобильная дорога «Волгоград (от г. Волжский) - Астрахань» (в границах Волгоградской области);

- подъезд от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань» к Волгограду.

В профильном комитете администрации региона пояснили, что при движении по дорогам региона следует учитывать, что на некоторых участках могут действовать запреты на движение большегрузов, введенные ранее. К примеру, это мостовой комплекс Волжской ГЭС. Пока запрет для грузовиков здесь действует до 1 апреля.

Фото V102.RU (архив)

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