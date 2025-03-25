В Волгограде опубликована тройка необычных и редких вакансий для самых избалованных соискателей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, в Волгограде такими вакансиями стали аэродромный рабочий, копщик могил и гладильщик.

Их них больше всего обещают платить копщику могил. Соискателю готовы платить 50 тысяч рублей на руки. На втором месте по уровню дохода оказался аэродромный рабочий. Его зарплата указана в размере 43 тысячи рублей без вычета налогов. За эти деньги нужно будет следить за состоянием летного поля: сеять траву на грунтовую часть, огораживать опасные места на аэродроме и др.

Замыкает тройку необычных вакансий гладильщик с доходом от 22 500 до 24 500 рублей до вычета налогов. В обязанности входит глажение белья и одежды электроутюгами различных систем.

Фото: V102.RU (архив)