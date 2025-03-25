В центре Волгограда за неделю побелят 2278 деревьев

Общество 25.03.2025 07:33
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25.03.2025 07:33
В Волгограде подведены итоги электронного аукциона на побелку деревьев на объектах озеленения Центрального района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, определен победитель закупки, который проведет эти работы за 270 тысяч рублей при начальной стоимости контракта в 271 тысячу 156 рублей.
Исполнитель должен будет побелить 2278 деревьев в течение недели после заключения контракта с МБУ «Волгоградзеленхоз» по следующим адресам:
1. Пр. им. В.И. Ленина (рядовая посадка) от ул.Краснознаменской до ул.13-ой Гвардейской
2. Пр.им. В.И. Ленина (от ул. 7-ой Гвардейской дивизии до Мамаева кургана)
3. Пр. им. В.И. Ленина (от ул. Наумова до ул. 7-ой Гвардейской дивизии)
4. Пр. им. В.И. Ленина (за трамвайной линией от ул. 7-ой Гвардейской дивизии до Мамаева Кургана)
5. Ул.Невская
6. Ул. Краснознаменская (от пр.им.В.И.Ленина до ул.Глубокоовражная)
7. Ул.Комсомольская (в границах пр.им.В.И.Ленина и ул.Советская)
8. Ул.Пушкина
9. Ул.Володарского
10. Ул.Мира
11. Ул.Ленина
12. Ул.Гоголя
13. Ул.Коммунистическая
14. Ул.Чуйкова (в границах ул.Краснознаменская и ул.Комсомольская)
15. Ул.Советская (в границах ул.Наумова и ул. 13-я Гвардейская)
16. Набережная им.62-й Армии (2 очередь) (склон).
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