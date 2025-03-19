Общество

Сотни пузыреплодников украсят ул. Рокоссовского в Волгограде к приезду гостей

Общество 19.03.2025 21:07
0
19.03.2025 21:07


В Волгограде в рамках благоустройства на улице Рокоссовского высадят 710 головчатых пузыреплодников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, эти декоративные кустарники появятся на нечетной стороне дороги, на участке от проспекта Жукова до моста через Волгу.

Заказчиком работ выступает МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда». Начальная стоимость контракта составляет почти 1,7 миллиона рублей. Исполнителю работ, согласно технической документации, предстоит высадить все саженцы до 5 апреля текущего года.

Напомним, что в конце прошлой недели в Волгограде было объявлено сразу несколько электронных аукционов на благоустройство и озеленение проспекта Жукова и ул. Рокоссовского. По этим улицам в апреле-мае будут передвигаться официальные делегации. По нечетной стороне улицы Рокоссовского также дополнительно предстоит высадить 62 саженца крымской сосны высотой 2 – 2,5 метра.

Всего в рамках работ по озеленению территории вдоль проезжей части по ул. Рокоссовского от пересечения с пр. Жукова до выезда на мостовой переход через Волгу со стороны Центрального и Дзержинского районов была предусмотрена высадка более 3000 саженцев деревьев крымской сосны и можжевельника скального, а также можжевельника казацкого. Для ухода за новыми и существующими зелеными насаждениями на этой территории впервые прокладывается поливочный водопровод.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2025 21:54
Общество 19.03.2025 21:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 20:41
Общество 19.03.2025 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 18:19
Общество 19.03.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 16:59
Общество 19.03.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 16:15
Общество 19.03.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 14:22
Общество 19.03.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 14:04 Реклама
Общество 19.03.2025 14:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.03.2025 13:04
Общество 19.03.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 12:32
Общество 19.03.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 11:37
Общество 19.03.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 09:40
Общество 19.03.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 09:33
Общество 19.03.2025 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.03.2025 08:54
Общество 19.03.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 07:50
Общество 19.03.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 06:28
Общество 19.03.2025 06:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:54
Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 мартаСмотреть фотографии
21:35
Программу «Реабилитация через спорт» запускают для участников СВОСмотреть фотографии
21:07
Сотни пузыреплодников украсят ул. Рокоссовского в Волгограде к приезду гостейСмотреть фотографии
20:41
У жительницы Волжского арестовали «Ниву» за долг в 97 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:18
Под Волгоградом сгорел дом из-за холодильникаСмотреть фотографии
19:55
В поселке под Волгоградом укрепят 1,1 км берега АхтубыСмотреть фотографии
19:17
Главный тренер «Ротора» Бояринцев продлил контракт с волгоградским клубомСмотреть фотографии
18:19
Закованная в бетон классика и военные «раны»: показываем вскрывшиеся дефекты легендарного ЦУМаСмотреть фотографии
17:33
На Хопре в Волгоградской области восьмую неделю ищут утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
17:22
Комиссия ФНЛ допустила «Волгоград Арену» к проведению матчей Первой лигиСмотреть фотографии
17:14
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с детьми в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
«Один погиб, вторая покалечилась»: жители Ерзовки требуют огородить смертельно опасный подвалСмотреть фотографии
16:32
Под Волгоградом двое детей и двое взрослых пострадали в жестком ДТП с «перевертышем»Смотреть фотографии
16:15
Названа дата прощания в Волгограде с Ефимом ШустерманомСмотреть фотографии
15:13
В саратовском «Светофоре» нашли странную колбасу из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Волгоградку осудили за украденного из магазина краба весом 3,5 кгСмотреть фотографии
14:33
Селянин легализовал в Волгоградской области группу узбековСмотреть фотографии
14:22
Суд обязал отремонтировать опасные дороги в Ерзовке под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:13
Случай заболевания EVALI зафиксирован у подростка в РоссииСмотреть фотографии
14:04
ЕвроХим-ВолгаКалий модернизирует производственные процессыСмотреть фотографии
13:41
Подчиненные Ивана Геля на суде над чиновником «забыли» свои показанияСмотреть фотографии
13:04
Андрей Бочаров провел заседание оргкомитета по подготовке к 9 МаяСмотреть фотографии
12:53
Подростка, пропавшего в Калмыкии, ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:32
38-летний Сергей Черкас из Урюпинска погиб при освобождении СуджиСмотреть фотографии
11:37
Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 19852 человекаСмотреть фотографии
11:05
Cтарт в бизнесе со школьной парты: стартовала всероссийская олимпиада по предпринимательствуСмотреть фотографии
10:47
Подъем воды зафиксировали в реке Хопер в Саратовской областиСмотреть фотографии
10:37
Столкновение иномарки с электровелосипедом в центре Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Суд в Волгограде обязал стройфирму возместить миллион за вред почвамСмотреть фотографии
09:58
«Связал и увёз в Воронеж»: под Волгоградом СК раскрыл липовое похищениеСмотреть фотографии
 