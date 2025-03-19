Сотни пузыреплодников украсят ул. Рокоссовского в Волгограде к приезду гостей

В Волгограде в рамках благоустройства на улице Рокоссовского высадят 710 головчатых пузыреплодников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, эти декоративные кустарники появятся на нечетной стороне дороги, на участке от проспекта Жукова до моста через Волгу.

Заказчиком работ выступает МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда». Начальная стоимость контракта составляет почти 1,7 миллиона рублей. Исполнителю работ, согласно технической документации, предстоит высадить все саженцы до 5 апреля текущего года.

Напомним, что в конце прошлой недели в Волгограде было объявлено сразу несколько электронных аукционов на благоустройство и озеленение проспекта Жукова и ул. Рокоссовского. По этим улицам в апреле-мае будут передвигаться официальные делегации. По нечетной стороне улицы Рокоссовского также дополнительно предстоит высадить 62 саженца крымской сосны высотой 2 – 2,5 метра.

Всего в рамках работ по озеленению территории вдоль проезжей части по ул. Рокоссовского от пересечения с пр. Жукова до выезда на мостовой переход через Волгу со стороны Центрального и Дзержинского районов была предусмотрена высадка более 3000 саженцев деревьев крымской сосны и можжевельника скального, а также можжевельника казацкого. Для ухода за новыми и существующими зелеными насаждениями на этой территории впервые прокладывается поливочный водопровод.