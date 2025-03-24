Волгоградцев предупредили о сбое в работе интернет-сервисов

Сегодня, 24 марта, в России фиксируют сбои в работе интернет-сервисов, в том числе операторов связи и банков. Проблемы наблюдаются в некоторых российских городах, в том числе и в Волгограде, передает V102.RU.

В Роскомнадзоре пояснили, что сбои связаны с использованием иностранных сервисов.

- Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов, - говорится в пресс-релизе ведомства, которое цитирует федеральные СМИ. - Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.

Аналогичные проблемы в Рунете в последний раз фиксировались 20 марта текущего года.