Такое вот фуэте: в Волгограде вместо балетной студии и променада откроют платную парковку





В Центральном районе Волгограда новую платную парковку откроют на месте несостоявшейся балетной мастерской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экс-депутата Волгоградской областной думы Алексея Бурова, детское учреждение должно было появиться на ул. Волгодонской.

- Лет пятнадцать назад ко мне, как директору Волгоградского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, на улицу Волгодонскую пришел тогдашний председатель комитета культуры региональной администрации Виктор Гепфнер. Он попросил дать согласие на строительство у тыльной стороны нашего филиала детской балетной студии. Вместе с инвестором они горячо убеждали меня, как это здорово, что будет студия и спортивный зал, - вспоминает бывший парламентарий в своём Telegram-канале.

Руководитель учреждения обратился в Москву, где дали добро на строительство, однако вскоре пыл инвестора подостыл, а политические ветра задули в другую сторону.

- Через несколько лет пришли другие люди. Не менее уважаемые. Принесли яркие красочные проекты. «Какую студию?», - сказали они. – «Это же бывшая улица Анастасийская. Она раньше имела выход к Волге. По новому проекту она будет перестроена и станет пешеходной зоной», - продолжает Алексей Буров.

И вот в центральное отделение университета имени Г. В. Плеханова ушёл новый пакет документов с предложениями властей касаемо пустующей территории. Вскоре и идея о создании променада по исторической части города была поддержана образовательным учреждением.

В 2020 году Алексей Буров сложил полномочия руководителя филиала и на какое-то время выпал из его жизни.

- Каково же было мое изумление, когда, спустя некоторое время, я посетил институт и увидел на том самом месте, где должны были появиться балетная студия, а затем и пешеходная зона, платную автомобильную парковку! Никакого согласования не было, как и никаких дополнительных объяснений. Просто свершившийся факт, - сетует бывший депутат.

Экс-руководитель волгоградского филиала университета имени Г. В. Плеханова охарактеризовал произошедшее известной цитатой Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».





Согласно информации портала Парковки Волгограда, на ул. Волгодонской была оборудована новая зона, где жители и гости областного центра могут на коммерческой основе свои оставить автомобили. Для этого здесь оборудованы 28 парковочных мест.

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», власти Волгограда анонсировали запуск новых парковочных пространств на 14 улицах Центрального района с середины марта. В этот же период соответствующие места были оборудованы знаками, а сами парковки вместе с расценками стали отображаться на специальной интерактивной карте. При этом, в каком режиме сейчас они функционируют, до сих пор не известно. Официальных сообщений по этому поводу власти не публиковали.

Фото: Панорама сервиса «Яндекс Карты»