Общество

Такое вот фуэте: в Волгограде вместо балетной студии и променада откроют платную парковку

Общество 24.03.2025 07:12
0
24.03.2025 07:12


В Центральном районе Волгограда новую платную парковку откроют на месте несостоявшейся балетной мастерской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экс-депутата Волгоградской областной думы Алексея Бурова, детское учреждение должно было появиться на ул. Волгодонской.

- Лет пятнадцать назад ко мне, как директору Волгоградского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, на улицу Волгодонскую пришел тогдашний председатель комитета культуры региональной администрации Виктор Гепфнер. Он попросил дать согласие на строительство у тыльной стороны нашего филиала детской балетной студии. Вместе с инвестором они горячо убеждали меня, как это здорово, что будет студия и спортивный зал, - вспоминает бывший парламентарий в своём Telegram-канале.

Руководитель учреждения обратился в Москву, где дали добро на строительство, однако вскоре пыл инвестора подостыл, а политические ветра задули в другую сторону.

- Через несколько лет пришли другие люди. Не менее уважаемые. Принесли яркие красочные проекты. «Какую студию?», - сказали они. – «Это же бывшая улица Анастасийская. Она раньше имела выход к Волге. По новому проекту она будет перестроена и станет пешеходной зоной», - продолжает Алексей Буров.

И вот в центральное отделение университета имени Г. В. Плеханова ушёл новый пакет документов с предложениями властей касаемо пустующей территории. Вскоре и идея о создании променада по исторической части города была поддержана образовательным учреждением.

В 2020 году Алексей Буров сложил полномочия руководителя филиала и на какое-то время выпал из его жизни.

- Каково же было мое изумление, когда, спустя некоторое время, я посетил институт и увидел на том самом месте, где должны были появиться балетная студия, а затем и пешеходная зона, платную автомобильную парковку! Никакого согласования не было, как и никаких дополнительных объяснений. Просто свершившийся факт, - сетует бывший депутат.

Экс-руководитель волгоградского филиала университета имени Г. В. Плеханова охарактеризовал произошедшее известной цитатой Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».


Согласно информации портала Парковки Волгограда, на ул. Волгодонской была оборудована новая зона, где жители и гости областного центра могут на коммерческой основе свои оставить автомобили. Для этого здесь оборудованы 28 парковочных мест.

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», власти Волгограда анонсировали запуск новых парковочных пространств на 14 улицах Центрального района с середины марта. В этот же период соответствующие места были оборудованы знаками, а сами парковки вместе с расценками стали отображаться на специальной интерактивной карте. При этом, в каком режиме сейчас они функционируют, до сих пор не известно. Официальных сообщений по этому поводу власти не публиковали.

Фото: Панорама сервиса «Яндекс Карты»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.03.2025 13:18
Общество 24.03.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 12:08
Общество 24.03.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 11:42
Общество 24.03.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:46
Общество 24.03.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:39
Общество 24.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:20
Общество 24.03.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:19 Реклама
Общество 24.03.2025 10:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:03
Общество 24.03.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 08:45
Общество 24.03.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 22:08
Общество 23.03.2025 22:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 20:51
Общество 23.03.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 19:33
Общество 23.03.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 18:27
Общество 23.03.2025 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 17:27
Общество 23.03.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 15:34
Общество 23.03.2025 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:18
Полиция провела «урожайную» вечернюю мегаоблаву в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгограде водителя автобуса №85 оштрафовали за высадку школьникаСмотреть фотографии
12:09
Волгоградец вонзил нож в спину защитника жены и сдался полицииСмотреть фотографии
12:08
Такого в России ещё нет: в Волгограде китайцы сделают из 120-метрового колеса обозрения гигантский «телевизор»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградскую область признали отстающей по вводу жильяСмотреть фотографии
11:42
Учительница математики победила на выборах главы поселения под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:46
Мэрия сообщила о назначении директором школы №121 в Волгограде Игоря БогатоваСмотреть фотографии
10:39
Братья Столбовые из Волгоградской области погибли на СВО в один деньСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде банкомат спас деньги запуганного школьника от мошенниковСмотреть фотографии
10:20
Волгоградский предприниматель с 22 кг свинины нарезал 30 кг мякотиСмотреть фотографии
10:19
Представители Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия раздали коллегам георгиевские ленточкиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцев заманивают на работу в такси возможностью получать от 100 тысяч в месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгограде на видео попал неожиданный таран «Жигулями» черной BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Однако, здравствуйте! Гуляющих у Мамаева кургана фазанов сняли на видео волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Супруга экс-ректора медуниверситета Ирина Петрова скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:12
Такое вот фуэте: в Волгограде вместо балетной студии и променада откроют платную парковкуСмотреть фотографии
22:08
В Волгограде геошторм ударил по тормозам: учёные РАН заждались 7-балльную бурюСмотреть фотографии
21:28
Гандболистки «Динамо-Синары» уверенно победили в МайкопеСмотреть фотографии
20:51
«Привычные вещи воспринимаем за чудо»: лектор планетария — о самых частых вопросах горожан и возвращении астрономии в школыСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде на Дар-Горе произошла массовая авария с четырьмя автомобилямиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградцы делятся кадрами радуги в лучах мрачно-золотого закатаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
Академик Ряднов объяснил, почему провалилась программа ОСВВ в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:27
Очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар у заправки «Газпром» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Аварийный манёвр: власти Волжского по суду отселяют 85-летнюю пенсионерку в разрухуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Волгоградцы засняли стену дыма у Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
«Черти, вы что творите»? В Волгограде подрядчик мэрии вывалил КАМАЗ мусора у КПП воинской частиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Не состоялся почти каждый второй рейс: в Волгограде перевозчика оштрафуют за срыв графика автобуса №21Смотреть фотографии
14:39
«Прошлое не застыло в черно-белых тонах»: сотрудник музея из Волжского вдохнул жизнь в редкие ретрофотографииСмотреть фотографии
14:09
В Волжском полторы недели разыскивают 41-летнего мужчинуСмотреть фотографии
 