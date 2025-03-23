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«Привычные вещи воспринимаем за чудо»: лектор планетария — о самых частых вопросах горожан и возвращении астрономии в школы

Общество 23.03.2025 20:51
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23.03.2025 20:51


Несколько лет назад волгоградец Тимофей Иванов жил в привычном всем измерении «работа-дом – будничные дела». Остановиться и просто посмотреть на небо, казалось, просто не было времени. Сегодня наблюдения за ночным небом стали частью его работы, ведь он — лектор планетария.

- Я не каноничный пример лектора и, увы, не расскажу вам историю о том, как с детства зачитывался книгами по астрономии, смотрел фильмы BBC, — начинает разговор Тимофей Иванов. - Да, что-то в детстве меня увлекало. Но ни в школе, ни в университете, где я учился на направлении «Физика», астрономии у меня не было.

До пандемии коронавируса Тимофей Иванов работал в колл-центре. А после, четыре года назад, он устроился в волгоградский планетарий. Так уж сложились звезды.

- Углубляться в тему, штудировать учебники, смотреть интересные подкасты я начал уже на новом месте. Порой поражаю знакомых и приятелей своими знаниями. Например, когда говорю что-то из разряда «А вот есть интересный факт». Побежали ли все после этого учить астрономию? Нет. Но я просто делюсь тем, что интересно самому. Вот недавно на небе одномоментно находилась Венера и Меркурий. Вышел с работы, сфотографировал это явление на смартфон и сразу сбросил знакомым.

После года работы волгоградец начал задумываться уже не только о содержании, но и о форме. Как отойти от каноничных лекций с презентациями, но при этом не переусердствовать с кинематографическими приемами? Однозначного ответа для себя Тимофей не нашел до сих пор.

- Конечно, мы можем включить какую-то презентацию и рассказать об интересных фактах, — рассуждает волгоградец. — А можем организовывать научно-познавательные программы, которые будут напоминать захватывающие документальные фильмы того же National Geographic. Где во всем этом золотая середина, я точно не знаю. Сейчас у нас есть полнокупольные программы, которые соответствуют всем современным стандартам. Но, наверное, все-таки всецело идти за публикой не стоит. Нужно сохранять какие-то классические вещи, которые развивают и к чему-то приводят наших слушателей. В других городах я, кстати, обязательно хожу в планетарии. В московском, например, был уже раз десять. Мне интересно, как работают другие. Причем наблюдать за происходящим именно глазами рядового зрителя. То есть видеть реальную жизнь.

Конец многим спорам об идеальной модели работы, уверен лектор, может положить настрой самих посетителей. По мнению Тимофея Иванова, поход в планетарий изначально должен восприниматься ими не как очередное развлечение.

- Многие идут сюда за развлечением. А нужно идти с пониманием, что главная цель этого похода — добыча знаний. И детей нужно настраивать так же. Сегодня вы не прогуливаете урок, а идете учиться. Надо признать, что работа со школьникам вообще крайне непроста. Но в то же время я вспоминаю себя в их возрасте, вспоминаю свой класс и прекрасно всех понимаю. Сейчас все чаще звучит мнение о том, что в программы нужно добавлять больше игры, интерактива. Вопрос дискутивный… В свое время люди и без игр достаточно хорошо усваивали информацию. Тем не менее, мы пробуем новые форматы. Например, я написал сценарий для двух серий полнокупольного научно-познавательного мультфильма «Котовасия» о приключениях нашего знаменитого «коллеги» кота Пушеля и мышонка Пипа. От покупных мультиков он отличается большей информационной насыщенностью. То есть мы делаем не просто зрелищную картинку с парочкой общих фразочек, а загружаем в эти тридцать минут много информации. Ну и плюс хиханьки-хаханьки. Без них тоже никуда.

На вопрос о возвращении в школьную и вузовскую программы предмета «астрономия» сотрудник планетария говорит однозначно.

- Современным людям бывает непросто вырваться из привычного круговорота дел и поинтересоваться чем-то новым. Я и сам был таким до работы в планетарии. Стандартные вопросы о чёрных дырах, встрече с инопланетянами, жизни вне пределов Земли и радиоактивности метеоритов, — говорит Тимофей Иванов. — Но вокруг нас совершенно необыкновенный мир, который нужно знать для существования. Первый искусственный спутник запустили в 1957 году. За это время люди должны были к ним привыкнуть. А мы будто бы наоборот. Для нас это какое-то невероятное чудо! На мой взгляд, по этой причине астрономия должна стать базовым предметом как в школах, так и в вузах.

Фото: Тимофей Иванов

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