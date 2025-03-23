В Волжском полторы недели разыскивают 41-летнего мужчину





В Волжском Волгоградской области волонтёры вместе с полицией полторы недели не могут установить место нахождения Дмитрия Харламова. Как сообщает ИА «Высота 102», 41-летний мужчина пропал посреди рабочего дня, 12 марта, после чего тревогу забили его родственники и знакомые.

- Владимир худощавого телосложения. Голубоглазый. Рост 170 сантиметров. Волосы тёмно-русые, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Оберег».

Отметим, в злополучный день пропавший был одет в куртку, штаны и кроссовки чёрного цвета. Граждане, знающие о местонахождении мужчины, могут обратиться по телефонам: 89061710202 или 102.

Фото: ПСО «Оберег»