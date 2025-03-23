Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки БПЛА на Волгоградскую область

23 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал очередную попытку ВСУ нанести удар по объектам стратегической инфраструктуры. Как сообщает ИА «Высота 102», атака беспилотников была сорвана дежурными расчётами ПВО. Жертв и повреждений нет.

- Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили атаки украинских БПЛА на ряд регионов России. Несколько беспилотных летательных аппаратов были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области и Волгограда. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет, оценка последствий падения обломков продолжается, - подчеркнул глава региона.

Напомним, по информации Минобороны, в ночь с 22 на 23 марта регион был атакован тремя ударным БПЛА. Из-за налёта Росавиация была вынуждена ввести ограничения на приём и отправку самолётов.

Фото: администрация Волгоградской области