Андрей Бочаров простился с известным волгоградским журналистом Ефимом Шустерманом

В эти минуты в Волгограде прощаются с известным журналистом Ефимом Шустерманом, который скончался на 84-м году жизни. Как сообщает V102.RU, одним из первых в зал мемориального комплекса на ул. Землячки, где проходит прощальная церемония, пришел губернатор Андрей Бочаров.









Также с букетами красных роз были замечены председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин и вице-губернатор Геннадий Шевцов, а также бывший мэр Волгограда, а сегодня успешный бизнесмен Юрий Чехов.









Также пришли попрощаться с Ефимом Шустерманом заместитель губернатора Лариса Савина, депутаты Волгоградской областной думы, волгоградские журналисты, а также все, кто знал и когда-то работал с Ефимом Михайловичем. Проводить его в последний путь пришел и бывший президент ФК «Ротор» и экс-депутат облдумы Владимир Горюнов.













Ефима Шустермана называли патриархом волгоградской журналистики. Он был депутатом Волгоградской областной думы, потом долгие годы возглавлял газету «Интер». В последнее время вел авторский Telegram-канал.

















Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

