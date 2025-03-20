Китайцы заглянут на глубину 35 метров в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда перед сборкой 120-метрового колеса обозрения проверят выносливость грунта. По сообщению пресс-службы парка, сегодня здесь уже начались геологические изыскания.

– Пробы грунта берутся в нескольких местах и лягут в основу дальнейших инженерных решений. В настоящее время специалисты делают четыре шурфа на глубину порядка 35 метров, после чего взятые образцы грунта будут переданы в лабораторию на анализ, – рассказали в ЦПКиО. – Исследование грунта позволяет определить слои почв, глубину залегания, влажность каждого слоя, несущую способность, плотность, пористость и коэффициент фильтрации.

На основе полученных данных проектировщики определят оптимальный тип платформы для гигантского вантового колеса. Главная задача специалистов – обеспечить максимальную прочность и долговечность конструкции.

Напомним, что колесо обозрения в Центральный парк культуры и отдыха поставит компания Songling из Китая. Аттракционы этого производителя уже эксплуатируются в Китае, Сингапуре, Бразилии, Северной Корее и других странах.

Фото: ЦПКиО