Сегодня, 20 марта, в Дзержинском районе Волгограда было нарушено расписание движения трамваев №10 из-за умышленного повреждения одного из вагонов модели «Львенок», передает V102.RU.

Как сообщили в мэрии, происшествие случилось в 15.10 на остановке «Лицей №7». Камеры видеонаблюдения, установленные в салоне, сняли действия мужчины, который опоздал на посадку. Волгоградец, раздосадованный тем, что перед ним закрыли дверь, нанес удар с правой стороны кабины и разбил окно.





- В ходе инцидента водитель и пассажиры не пострадали. Однако вагон пришлось снять с линии и направить в депо, куда были вызваны сотрудники полиции для оформления происшествия и проведения других необходимых мероприятий, - рассказали в мэрии.

Видео: администрация Волгограда / t.me