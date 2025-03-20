Общество

Россельхознадзор выявил молочку–фальсификат в Волгоградской области

Общество 20.03.2025 13:03
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20.03.2025 13:03


В Волгоградской области управление Россельхознадзора наказало штрафом производителя молочной продукции после вскрывшихся нарушений по итогам проверки. Предприятие, расположенное в Волжском, уличили в изготовлении фальсифицированного молока. Неоднократные анализы, по данным ведомства, показали, что продукция комбината не соответствует требованиям регламента по жирно-кислотному составу, наличию растительных масел и жиров на растительной основе.

Кроме того, в ходе проведенной по согласованию с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки АО «Молсыркомбинат-Волжский» установлены нарушения в производственных помещениях: множественные сколы плитки, трещины, что не позволяло проводить качественную мойку и дезинфекцию помещений. Указанные факты свидетельствуют о нарушении требований закона о качестве и безопасности пищевых продуктов и регламента о безопасности молока и молочной продукции, – сообщили в региональном Россельхознадзоре. 

До 1 декабря 2024 года, согласно предписанию, предприятию нужно было исправить выявленные недостатки, однако, по данным управления, 29 января 2025 года выяснилось, что нарушения не устранены. 

По данному факту Управлением Россельхознадзора составлен протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и выдано новое предписание со сроком исполнения до 30 апреля 2025 года. Материалы дел о выявленных нарушениях направлены в Арбитражный суд Волгоградской области для рассмотрения по существу и принятия решения. Суд, исследовав материалы дел, пришел к однозначному выводу о виновности предприятия в совершении административного правонарушения по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ., – сообщили в управлении. 

Уточняется, что решение суда уже вступило в законную силу. 

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