



В Волгоградской области управление Россельхознадзора наказало штрафом производителя молочной продукции после вскрывшихся нарушений по итогам проверки. Предприятие, расположенное в Волжском, уличили в изготовлении фальсифицированного молока. Неоднократные анализы, по данным ведомства, показали, что продукция комбината не соответствует требованиям регламента по жирно-кислотному составу, наличию растительных масел и жиров на растительной основе.

– Кроме того, в ходе проведенной по согласованию с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки АО «Молсыркомбинат-Волжский» установлены нарушения в производственных помещениях: множественные сколы плитки, трещины, что не позволяло проводить качественную мойку и дезинфекцию помещений. Указанные факты свидетельствуют о нарушении требований закона о качестве и безопасности пищевых продуктов и регламента о безопасности молока и молочной продукции, – сообщили в региональном Россельхознадзоре.

До 1 декабря 2024 года, согласно предписанию, предприятию нужно было исправить выявленные недостатки, однако, по данным управления, 29 января 2025 года выяснилось, что нарушения не устранены.

– По данному факту Управлением Россельхознадзора составлен протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и выдано новое предписание со сроком исполнения до 30 апреля 2025 года. Материалы дел о выявленных нарушениях направлены в Арбитражный суд Волгоградской области для рассмотрения по существу и принятия решения. Суд, исследовав материалы дел, пришел к однозначному выводу о виновности предприятия в совершении административного правонарушения по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ., – сообщили в управлении.

Уточняется, что решение суда уже вступило в законную силу.