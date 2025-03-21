Общество

В посёлках Ерзовка и Котлубань реконструируют коммунальные сети за 563 млн рублей

Общество 21.03.2025 08:13
0
21.03.2025 08:13


В Волгоградской области в течение трёх лет реконструируют коммунальную инфраструктуру на территории двух крупных посёлков. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне власти Ерзовки и Котлубани Городищенского района объявили о поиске подрядных организаций для обновления местных сетей водоснабжения. На эти цели в общей сложности из бюджета выделено 563 млн рублей.

Согласно проектно-сметной документации, в Котлубани специалистам предстоит проложить порядка 2,3 тыс. метров новых трубопроводных линий, построить и оснастить современным оборудованием три блочно-модульных насосных станций, а также такое же количество очистных сооружений. Кроме того, модернизация системы водоснабжения включает в себя и установку шести резервуаров для накопления питьевой воды: 4 объёмом 120 м3 и 2 – по 110 м3.

Стоимость работ властями оценена в 260,6 млн рублей. Завершиться они должны будут в течение трёх лет, к 1 октября 2027 года.

В Ерзовке проблему водоснабжения населённого пункта будут решать с помощью масштабной прокладки новых трубопроводов. В общий сложности проектом предусмотрено строительство здесь полимерного магистрального водовода протяжённостью 10 тыс. метров. Также на территории посёлка появятся два новых резервуара для накопления питьевой воды по 100 м3. Кроме того, построены должны быть современная блочно-модульная насосная станция, пропускной способностью до 25 м3/час, объект сетевой инфраструктуры и ёмкость для сточных вод объёмом 40 м3.

Сдача работ запланирована на октябрь 2026 года. На реализацию проекта из бюджета выделено ещё 202,8 млн рублей.

Отметим, подрядные организации будут отобраны по итогу открытого электронного аукциона в начале апреля 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.03.2025 10:52
Общество 21.03.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2025 10:21
Общество 21.03.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2025 10:02
Общество 21.03.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.03.2025 08:26
Общество 21.03.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 21:43
Общество 20.03.2025 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 20:46
Общество 20.03.2025 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 19:43
Общество 20.03.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 18:34
Общество 20.03.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 16:03
Общество 20.03.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 15:56
Общество 20.03.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 15:15
Общество 20.03.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 15:02
Общество 20.03.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 14:05 Реклама
Общество 20.03.2025 14:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2025 13:27
Общество 20.03.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 13:03
Общество 20.03.2025 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:21
«Кабины нет»: под Волгоградом микроавтобус раздавило после столкновения с дорожной машинойСмотреть фотографии
11:13
Дачник в Волгоградской области сгорел в СНТСмотреть фотографии
10:52
Новым мэром Серафимовича стал коммунальщик Александр ПоповСмотреть фотографии
10:50
К году тюрьмы приговорили вонзившую нож в сожителя волгоградкуСмотреть фотографии
10:47
Подсудимый волгоградский генерал попросил Путина вернуть его в стройСмотреть фотографии
10:21
Может напасть на детей: на острове Сарпинский в Волгограде завелся волкСмотреть фотографии
10:14
T2 вышла в Ставропольский край с новым уровнем «Других правил»Смотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области передали награды семьям погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом сотрудника электросетей и дачника подозревают в сговоре за взяткуСмотреть фотографии
09:16
«Они сломали две двери»: волгоградцы вычислили напавших на таксиста парнейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Турпоезд из Волгограда на Эльтон отправится 29 мартаСмотреть фотографии
08:26
Авиарейс в Москву из Волгограда задержали на 2 часаСмотреть фотографии
08:19
Волгоградстат не разглядел роста цен на молоко в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:13
В посёлках Ерзовка и Котлубань реконструируют коммунальные сети за 563 млн рублейСмотреть фотографии
07:55
Силы ПВО отбили атаку 34 беспилотников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:21
Гандболисты «Каустика» в Москве проиграли действующему чемпиону РоссииСмотреть фотографии
23:26
В Калмыкии второй подросток найден мертвым. К делу подключился адвокат из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:43
Бесплатных лекарств для тяжелобольных россиян стало больше с 20 мартаСмотреть фотографии
21:22
Водитель грузовика навалил кучу в СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:10
Штрафы до 700 тыс. рублей за оскорбления медиков предлагают ввести в ГосдумеСмотреть фотографии
20:46
Китайцы заглянут на глубину 35 метров в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:14
В Волгоград доставили пострадавших в ДТП двоих малышей и их мамуСмотреть фотографии
20:11
Есть больше не стали: траты волгоградцев в магазинах выросли на 4%Смотреть фотографии
19:43
Дмитрий Вельможко: из Волгоградской области за год выдворили тысячу нелегаловСмотреть фотографии
19:04
Облсуд назначил дату нового рассмотрения жалобы адвоката Распутиной на уголовное делоСмотреть фотографии
18:34
Памятник воинам-якутянам установят на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
18:05
В ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской пострадала женщинаСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде опоздавший на посадку мужчина разбил окно в кабине трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
ДТП с «Газелью» собрало пробку около пивзавода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 