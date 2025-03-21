



В Волгоградской области в течение трёх лет реконструируют коммунальную инфраструктуру на территории двух крупных посёлков. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне власти Ерзовки и Котлубани Городищенского района объявили о поиске подрядных организаций для обновления местных сетей водоснабжения. На эти цели в общей сложности из бюджета выделено 563 млн рублей.

Согласно проектно-сметной документации, в Котлубани специалистам предстоит проложить порядка 2,3 тыс. метров новых трубопроводных линий, построить и оснастить современным оборудованием три блочно-модульных насосных станций, а также такое же количество очистных сооружений. Кроме того, модернизация системы водоснабжения включает в себя и установку шести резервуаров для накопления питьевой воды: 4 объёмом 120 м3 и 2 – по 110 м3.

Стоимость работ властями оценена в 260,6 млн рублей. Завершиться они должны будут в течение трёх лет, к 1 октября 2027 года.

В Ерзовке проблему водоснабжения населённого пункта будут решать с помощью масштабной прокладки новых трубопроводов. В общий сложности проектом предусмотрено строительство здесь полимерного магистрального водовода протяжённостью 10 тыс. метров. Также на территории посёлка появятся два новых резервуара для накопления питьевой воды по 100 м3. Кроме того, построены должны быть современная блочно-модульная насосная станция, пропускной способностью до 25 м3/час, объект сетевой инфраструктуры и ёмкость для сточных вод объёмом 40 м3.

Сдача работ запланирована на октябрь 2026 года. На реализацию проекта из бюджета выделено ещё 202,8 млн рублей.

Отметим, подрядные организации будут отобраны по итогу открытого электронного аукциона в начале апреля 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»