Названа дата прощания в Волгограде с Ефимом Шустерманом

В Волгограде 21 марта пройдет церемония прощания с Ефимом Шустерманом - известным журналистом, который скончался на 84-ом году жизни.

- Прощание с Ефимом Михайловичем Шустерманом состоится в пятницу, в 12.00 в Зале прощания мемориального комплекса на ул. Землячки, 74, стр. 15, - сообщили в Союзе журналистов России Волгоградской области.

Напомним, что Ефима Михайловича называли патриархом волгоградской журналистики. Он был депутатом Волгоградской областной думы, потом долгие годы возглавлял газету «Интер». В последнее время вел авторский Telegram-канал.