В Волгограде мошенники под видом учителей воруют у родителей «Госуслуги»





В Волгограде аферисты применяют новую схему обмана граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», преступники обзванивают родителей школьников под видом учителей, пытаясь выманить информацию для входа на «Госуслуги».

- Злоумышленники используют реальные данные работников школы и подменные номера. Предлог звонка — обновить электронный журнал оценок обучающегося. Мошенники запрашивают код из смс-сообщения, узнав который, злоумышленники получают доступ к личному кабинету электронного портала «Госуслуги», — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На сегодняшний день уже есть первые пострадавшие. 10 марта с жительницей Красноармейского района связался мужчина, представившись замдиректора лицея №1. Аферист заявил о необходимости сверки оценок её несовершеннолетнего сына. В результате преступник получил доступ к персональным данным волгоградки, однако её аккаунт был вскоре заблокирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Лишь по счастливому стечению обстоятельств женщине не был нанесён материальный ущерб.

При этом, прознав, что по их следам уже работают правоохранители, преступники трансформируют схему, начиная обзванивать волгоградских родителей под предлогом того, что система «Сетевой город» была взломана, и для смены пароля необходимо передать по телефону сотрудникам образовательного учреждения всё тот же одноразовый код доступа.

Отметим, в полиции предупреждают, что передавать коды доступа по телефону третьим лицам опасно. Такого рода информация не потребуется официальным органам государственной власти, её могут запрашивать исключительно аферисты с целью похищения финансовых средств и материального имущества.