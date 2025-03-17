Общество

«Семья ни при чём»: студент-медик извинился на видео после оскорбления муфтия Волгоградской области

Общество 17.03.2025 11:36
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17.03.2025 11:36


Резонансный призыв муфтия Волгоградской области Бата Кифах Мохамада к миру в Сирии и борьбе с радикальными течениями ислама вызвал отклик у миллионов мусульман в России и по всему миру. Как сообщает ИА «Высота 102», всего за несколько дней только лишь официальный пост в аккаунте религиозного деятеля на площадке Telegram просмотрели без малого 2 млн человек. Но нашлись и те, кто начал угрожать проповеднику и оскорблять.



При этом к нападкам присоединились не только жители других стран, но и даже адепты радикальных течений ислама на территории Волгоградской области.

- К сожалению, после публикации моего обращения, посвящённого геноциду в Сирии, я столкнулся с большим количеством оскорблений от моих братьев по вере. В ответ я никого не оскорблял и не отвечал на их комментарии. На мой канал заходило много людей, которые оставляли тысячи комментариев. Я не сохранял скриншоты и не передавал их кому-либо. Некоторые из них посчитали делом чести ответить на оскорбления. Один из них официально извинился передо мной, - написал Бата Кифах Мохамад на своей официальной странице.

Молодой человек вынужден был записать видеообращение к муфтию и другим мусульманам, которых задели его комментарии.

- Меня зовут Имад Джагнум Мухаммад Аид. Я учусь на стоматолога на втором курсе. Учавствую в группе муфтия Волгоградской области. Приношу свои глубочайшие извинения за слова как по религии, так и по человеческому фактору. Прошу меня простить. Извиняюсь искренне, как в словах, так и в душе. Прошу всех успокоиться. Сейчас идёт месяц Рамадан. Прошу участников группы остановить оскорбления в мою сторону и сторону моей семьи. Они тут ни при чём. Я это написал и отвечать тоже буду я, - говорится в опубликованном видеообращении.

Также студент подчеркнул, что уже удалил свои комментарии и просит забыть всех, кого он обидел о прочитанном.

При этом проповедник подчеркнул, что обиды на молодого мужчину не держит, и призвал подписчиков также простить его.

- Нам всем нужно научиться вести культурные обсуждения. Если ваш оппонент неправ, не стоит переходить на оскорбления. Пусть каждый останется при своём мнении, а время рассудит, кто был прав. Я простил всех ради Аллаха и не держу зла ни на кого. Сейчас месяц прощения, и я хочу напомнить, что мы все должны быть снисходительными друг к другу.

Напомним, 13 марта муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад опубликовал в социальной сети Telegram сообщение, в котором назвал массовые убийства в Сирии христиан геноцидом и призывал всех мусульман помолиться о погибших, а также сплотиться для борьбы с радикальными течениями ислама, которые бросают тень на всю религию.

Фото и видео: Муфтий Волгоградской области / t.me

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