Погода в Волгоградской области резко испортится 16 марта

Фото V102.RU (архив)
Общество 15.03.2025 15:33
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15.03.2025 15:33
Фото V102.RU (архив)
Погода в Волгоградской области начнет портиться уже в это воскресенье, 16 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня, 15 марта, данные Гидрометцентра, в воскресенье на северо-западе ожидаются сильные ливни. Также прогнозируется ураганный ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду. Возможны и первые мартовские грозы.Ранее, напомним, в МЧС предупреждали о двухдневном шторме 17 и 18 марта. Прогнозировались ураганный ветер, заморозки, первые в этом году грозы. К тому же ожидается резкое похолодание. Ночью в регион придут заморозки, а днем будет небольшой плюс.
Фото V102.RU (архив)
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