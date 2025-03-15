В Волгограде отменили конкурс на ремонт 38 дорог за 1,7 млрд рублей

МУ «Комдорстрой» отменило закупку с начальной стоимостью 1,7 миллиарда рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Волгограде. Как сообщает V102.RU, соответствующий статус появился на госзакупках, где была размещена информация о проведении открытого конкурса в электронной форме.

- Определение поставщика отменено, - указано в статусе закупки.

Решение об отмене закупки приняло МУ «Комдорстрой» - заказчик работ. Причины не поясняются.

Напомним, что за 1,7 миллиарда рублей городские власти готовились в 2025 и 2026 году обновить асфальтовое покрытие 38 улиц. Дорожный ремонт на этих объектах планировалось выполнить к сентябрю 2026 года. Исполнителя работ должны были определить по итогам аукциона уже в середине марта.