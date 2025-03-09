



Жители Центрального района Волгограда пожаловались на опасный для пешеходов участок дороги на улице Комсомольской. На временном пешеходном переходе возле дома №8, установленном из-за ремонта подземки одноименной станции, практически невозможно перейти дорогу без риска для своей жизни.

– Я живу около этого перехода и пользуюсь им ежедневно, поэтому и вижу это безобразие. Даже когда начинаешь переходить эту дорогу, и даже махать водителям, 90% проносятся мимо, – пожаловалась информагентству одна из местных жительниц.





Также по словам волгоградки, с момента начала ремонтных работ стерлась разметка «зебры», а знаки для водителей установлены так, что попросту не видны для участников движения.

– Водители несутся на скорости, не пропуская пешеходов. У нас много пожилых и детей, которые могут попасть под колеса автомобиля, – делятся наболевшим волгоградцы.









На проблемном пешеходном переходе побывали корреспонденты ИА «Высота 102» и лично понаблюдали за дорожной ситуацией. Так, на глазах у журналистов чуть не угодили под колеса автомобиля мужчина с ребенком, которые едва успели увернуться в последний момент.





Волгоградцы, проживающие на Комсомольской, надеются, что на ситуацию обратят внимание дорожные службы и как можно скорее примут меры, чтобы обезопасить пешеходов.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU