



При изучении состава продуктов на полках магазинов мы видим добавки с маркировкой Е. А иногда и в колоссальном изобилии. Стоит ли бояться их на самом деле? Существуют ли безвредные консерванты, на что обращать внимание на этикетках продуктов, чего стоит избегать в составе детского питания, рассказала кандидат фармацевтических наук Инна Крылосова.

Как давно начали использовать пищевые добавки в пищу

Если говорить о простых красителях и вкусовых добавках, то ими человечество начало пользоваться для приготовления в пищу еще несколько тысячелетий назад. Яркий пример тому стал кармин (Е120) для придания продуктов пурпурного цвета, который получали из насекомых.

— До XX века в пищевой промышленности господствовала натуральность. Но с развитием пищевой химии искусственные добавки уверенно заняли ее место. Новые вещества способны кардинально изменить внешний вид, вкус, цвет, аромат, консистенцию и свойства продуктов. Длинные, труднопроизносимые названия многих пищевых добавок создавали сложности при маркировке. Для решения этой проблемы Европейский союз ввел специальную систему: каждому ингредиенту присвоили код, начинающийся с буквы «Е» (означает «Европа»), за которой следуют цифры, указывающие на группу и конкретную добавку, — поясняет доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Инна Крылова.

Сейчас же пищевые добавки разделяются по категориям на функции. К примеру, Е100 по Е182 влияют на цвет продукту, Е200 по Е299 – продлевают срок годности, Е300 по Е399 тормозят процессы окисления, Е400 по Е499 сохраняют консистенцию и добавляют вязкость, Е500 по Е599 предотвращают образование комков, Е600 по Е699 усиляют вкус и запах, Е700 по Е899 зарезервированные номера под новые добавки, а Е900 по Е999 предотвращают образование пены.

Все ли пищевые добавки вредны для организма?

Как утверждает эксперт, ингредиенты с маркировкой «Е» могут быть не только опасны для здоровья, но и наоборот приносить пользу для организма. Многие из них представляют собой экстракты натуральных продуктов и растений - аскорбиновая кислота (Е300), пектин (Е440), рибофлавин (Е101), уксусная кислота (Е260). Однако, даже полезные вещества при чрезмерном употреблении могут нанести вред для здоровья человека.

— Так, злоупотребление витаминами С или А может спровоцировать гипервитаминоз с тяжелыми последствиями для организма. Чрезмерное пристрастие к еде, насыщенной усилителями вкуса и запаха, может сформировать нездоровые пищевые предпочтения и спровоцировать развитие связанных с ними патологий. Немаловажно также общее количество веществ, поступающих в организм. Преобладание в меню блюд, содержащих многочисленные добавки, даже при соблюдении допустимой концентрации каждого ингредиента, может привести к превышению безопасного уровня, — предупреждает Инна Кылосова.

Какие последствия ждут при употреблении продуктов с Е

Регулярное употребление популярного усилителя вкуса глутамата натрия (Е612) может оказать токсичное воздействие на печень и поджелудочную железу, а также спровоцировать привыкание, аллергию, повреждение мозга и зрения. Особенно опасна данная добавка для детского организма.

Пищеварительное расстройство могут вызвать добавки: Е221-226, Е320-322, Е338-341, Е407, Е450-453, Е461, Е463, Е465, Е466. Осложнения на почки и печень также вызывают: Е171-173, Е220, Е302, Е320-322, Е510, Е518.

— В России действует запрет на ряд пищевых добавок с кодом «Е» из-за потенциального риска для здоровья. В этот список входят улучшители хлеба и муки (E924a, E924d), консерванты (E216, E217, E240), красители (E121, E123, E128, E173, красный 2G). Также стоит отметить, что некоторые вещества, которые раньше использовались для обработки фруктов и овощей, например, E233, были запрещены из-за их негативного влияния на беременность и развитие плода, — добавляет кандидат фармацевтических наук.

Вредны для здоровья также могут быть красители Е102, Е107, Е122-124, Е155 и консерванты Е211-214 и Е217-227, которые провоцируют приступы астмы, а синий пигмент Е131 способен вызывать аллергические реакции. Вызвать опухоли в организме также могут популярные добавки Е954, Е126 и Е230.

Какие добавки стоит избегать при покупке детского питания

Согласно регламенту, при производстве продуктов питания для детей всех возрастных групп допускается использование только натуральных пищевых ароматизаторов и вкусоароматических веществ.

Стоит отказаться от покупки, если в составе продукта вы увидите: подсластители, уксус, бензойную, сорбиновую кислоты и их соли (сорбаты, бензоаты), хлопковое масло, гидрогенизированные масла и жиры, пищевое сырье, содержащее ГМО, или полученное с применением пестицидов. Продукция не должна содержать более 0,2 % этилового спирта, натуральный кофе, ядра абрикосовой косточки и острые специи.

— При выборе продуктов для детей важно учитывать, что отдельные компоненты в составе могут накапливаться в организме. При этом мамы, заботящиеся о здоровом рационе, порой не уделяют должного внимания потенциальному воздействию лекарств и биодобавок, давая их детям в больших количествах и по разным поводам. Любое вещество, будь то натуральное или искусственно созданное, становится небезопасным при чрезмерном употреблении, — уточняет Кылосова.

Избегайте сахарозаменителей и обезжиренных продуктов

Многие люди при выборе продуктов стараются выбирать в пользу своего здоровья товары с низким процентом жира и без сахара. Однако мало кто знает, что подсластители в такой пище могут вызвать воспаление в организме, а вместо похудения набираете еще больше веса.

— То же самое касается обезжиренных продуктов. Нельзя убрать жир из молочного продукта так, чтобы сохранить его вкус. Поэтому производители используют загустители, стабилизаторы, которые дают дополнительные калории за счет углеводов. В результате вы заменяете калории от жира на калории от углеводов. При этом производитель прав — он написал на упаковке «0% жира», а про углеводы ничего не указал. То есть лучше съесть один продукт с обычной жирностью, чем несколько обезжиренных, — считает эксперт.

Также она советует вместо полуфабрикатов выбирать рацион из свежих продуктов – мяса, птицей или рыбой. Если вы все-таки не можете отказаться от бутербродов с колбасой, то лучше выбрать продукт в вакуумной упаковке, чем с прилавка нарезанный кусок.

Как научиться обращать внимание на состав

В первую очередь обратите внимание на цвет, запах и консистенцию продуктов, а также целостность упаковки. Только после этого уже можно переходить к изучению состава, срока годности, и условия хранения. Все ингредиенты в составе перечисляются в порядке убывания массовой доли. Если вы видите в числе первых ароматизаторы или другие пищевые добавки, то сразу же можете отказаться от покупки данного продукта.

— Компоненты, употребление которых может вызывать аллергические реакции или противопоказания при отдельных видах заболеваний, указываются в составе пищевой продукции независимо от их количества. К таким относятся: арахис, аспартам и аспартам-ацесульфам, горчица, диоксид серы и сульфаты, злаки, содержащие глютен, кунжут, люпин, моллюски, молоко и продукты его переработки, орехи, ракообразные, рыба, сельдерей, яйца. Есть общее правило: чем короче состав, тем полезнее продукт, — подчеркнула доцент кафедры химических технологий.

Фото: архив V102.RU