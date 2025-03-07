Общество

В Волгограде ребёнок госпитализирован после массового ДТП на территории ЖК «Европейский»

Общество 07.03.2025 09:28
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07.03.2025 09:28


6 марта в Кировском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», авария с участием трёх иномарок случилась во второй половине дня на безымянном проезде в ЖК «Европейский».

- В 15:50 напротив дома № 135 «г» по ул. 64-й Армии произошло столкновение автомобилей Mazda и Kia Rio. От удара автомобиль Mazda совершил столкновение с автомобилем Audi, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии все три машины получили серьёзные повреждения. Прибывшие на место медики госпитализировали в одну из ближайших больниц 2-летнего ребёнка, находящегося в салоне автомобиля Mazda.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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