Группе из 17 человек поручили «зачистку» центра Волгограда от проводов

В Волгограде решением вопросов по переустройству воздушных линий электропередачи и связи в историческом центре города займется межведомственная рабочая группа. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров, который в сентябре прошлого года предложил убрать все нависающие над улицами в центре Волгограда провода под землю.

Межведомственную группу возглавил замгубернатора Олег Николаев, а его заместителем стал заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов. В состав группы вошли еще 15 человек - это руководители нескольких профильных комитетов областной администрации и мэрии, энергетики.

В числе основных задач объединенных в одну группу специалистов - подготовка предложений по переустройству воздушных линий электропередачи и связи, а также разработка плана работ.

Напомним, что глава региона Андрей Бочаров в сентябре 2024 года заявил о том, что все нависающие над улицами провода в историческом центре Волгограда нужно убрать под землю, так как они портят вид благоустроенных улиц и скверов.

- Вот, посмотрите: все в проводах. Давайте начнем с центральной части Волгограда и уберем все провода, которые хаотично расположены на опорах, под землю. Историческая часть города должна быть освобождена от этого, - заявил тогда губернатор.

Проектное решение пообещали подготовить в течение двух лет.