Общество

Без чёрной паутины: навесные провода в центре Волгограда спрячут под землю

Общество 06.09.2024 10:21
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06.09.2024 10:21


С исторической части Волгограда планируют убрать под землю все провода, которые нависают над улицами. Как сообщает V102.RU, об этом сообщил сегодня, 6 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки.

Глава региона вместе с мэром Волгограда  Владимиром Марченко рассмотрели вопросы развития улиц Краснознаменской и Коммунистической,  детского городского парка и территории у бывшего кинотеатра «Победа», где сегодня располагается Волгоградский областной кукольный театр. Губернатор обратил внимание чиновников, что над преображенными улицами висят гроздья проводов, которые портят вид на здания.

- Вот, посмотрите: все в проводах. Давайте начнем с центральной части Волгограда и уберем все провода, которые хаотично расположены на опорах, под землю. Историческая часть города должна быть освобождена от этого. У кого-то есть возражения? Нет? Значит, сегодня мы приступаем к работам, связанным с подготовкой к реализации программы «Чистое небо», и выделим отдельную строку на проектирование, — сказал Андрей Бочаров.

По его словам, проектное решение будет подготовлено в течение двух лет. 

В Волгограде уже применяют такие решения при благоустройстве территорий. К примеру, на Центральной набережной Волгограда тысячи метров телефонных, сетевых и электрических кабелей убрали в специальное пространство под землей — в техническую зону между тротуаром и проезжей частью. Помимо улучшения общего вида центральных улиц, это позволит также защитить коммуникации от непогоды и упростить доступ к ним в случае необходимости ремонтных работ.

Фото: администрации Волгоградской области

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