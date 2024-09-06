Без чёрной паутины: навесные провода в центре Волгограда спрячут под землю

С исторической части Волгограда планируют убрать под землю все провода, которые нависают над улицами. Как сообщает V102.RU, об этом сообщил сегодня, 6 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки.

Глава региона вместе с мэром Волгограда Владимиром Марченко рассмотрели вопросы развития улиц Краснознаменской и Коммунистической, детского городского парка и территории у бывшего кинотеатра «Победа», где сегодня располагается Волгоградский областной кукольный театр. Губернатор обратил внимание чиновников, что над преображенными улицами висят гроздья проводов, которые портят вид на здания.

- Вот, посмотрите: все в проводах. Давайте начнем с центральной части Волгограда и уберем все провода, которые хаотично расположены на опорах, под землю. Историческая часть города должна быть освобождена от этого. У кого-то есть возражения? Нет? Значит, сегодня мы приступаем к работам, связанным с подготовкой к реализации программы «Чистое небо», и выделим отдельную строку на проектирование, — сказал Андрей Бочаров.

По его словам, проектное решение будет подготовлено в течение двух лет.

В Волгограде уже применяют такие решения при благоустройстве территорий. К примеру, на Центральной набережной Волгограда тысячи метров телефонных, сетевых и электрических кабелей убрали в специальное пространство под землей — в техническую зону между тротуаром и проезжей частью. Помимо улучшения общего вида центральных улиц, это позволит также защитить коммуникации от непогоды и упростить доступ к ним в случае необходимости ремонтных работ.

Фото: администрации Волгоградской области