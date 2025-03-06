Общество

В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Александра Суязова

Общество 06.03.2025 16:03
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06.03.2025 16:03


В Урюпинске Волгоградской области завтра, 7 марта, пройдет церемония прощания с местным жителем, Александром Суязовым, погибшим в боях у села Дачное в ДНР. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, Александр родился в городе Караганда, потом жил в Урюпинске. 
Срочную службу проходил в ВДВ. А в 2024 году заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. 
В зоне специальной военной операции урюпинец был старшим наводчиком минометного расчета. Погиб Александр 27 января 2025 года при выполнении боевого задания. Ему было 45 лет. У него остались мама и дочь. 
Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов. Последний приют герой обретет на кладбище в хуторе Попов. 
Фото администрации Урюпинска t.me, коллаж V102.RU

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