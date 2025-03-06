Не бараки, а эко-технологии: в России задумались о переселении из аварийных домов в МКД из дерева





В Совете Федерации прошло совещание с Минстроем, посвящённое развитию строительства современных, экологичных и энергоэффективных домов из древесины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», сенаторы настаивают на расширении масштабов вводимого из древесины жилья за счёт строительства деревянных многоэтажек.

В 2022 году в России было построено 9,3 миллиона квадратных метров деревянного жилья, в 2024 году – 16 млн, а к 2028 году этот показатель должен достичь рекордных 27 миллионов «квадратов».

При этом, по информации Минстроя, планы федеральных чиновников пока неохотно поддерживают регионы. На сегодняшний день за строительство деревянных многоэтажек всерьёз взялись лишь в Коми, Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.

Отметим, в Совфеде уверены, что МКД из деревянного каркаса и клеенных конструкций станут для регионов хорошим подспорьем в вопросе расселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, вложиться в «дерево» предлагается и МЧС России. Сенаторы попросили ведомство создать стратегический запас быстровозводимых жилых конструкций из древесины на случай масштабных катастроф природного и техногенного характера.

Фото из архива ИА «Высота 102»