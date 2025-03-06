Волгоградцам предлагают поделиться друг с другом ненужными книгами





В Волгограде ежедневно сотни книг оказываются выброшенными в мусорные контейнеры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального оператора «ЭкоЦентр», среди отходов можно найти и произведения русских классиков, и учебную литературу. При этом чаще всего книги остаются в хорошем состоянии.

Сожалея о выброшенных книгах, региональный оператор посоветовал волгоградцам не избавляться от ненужной литературы и подарить ей вторую жизнь. Сделать это можно, поместив ставшее ненужным издание на полку буккросинга, которую специально для этих целей организовали на площадке абонентского участка на улице Краснознаменской, 12 в Центральном районе Волгограда. В «ЭкоЦентре» надеются, что волгоградцы охотно поддержат развитие буккроссинга в городе.

Отметим, что обмен книгами уже набирает популярность среди жителей региона. За последний год в абонентский участок волгоградцы принесли более 3000 книг. Однако, недавно все книги с полок одномоментно пропали. Личность библиофила в компании определить так и не смогли. Но вы можете сделать доброе дело и снова пополнить библиотеку.

– Мы, в очередной раз, попросили коллег принести свои ненужные книги, и уже расставили их на полочки, но, конечно, этого очень мало, поэтому мы еще раз просим жителей нашего города – если у вас есть книги, которые вам больше не нужны, подарите им вторую жизнь, – обратились к горожанам в пресс-службе регоператора.

Если же вам приглянется какая-то из книг на полке, вы можете забрать ее себе.