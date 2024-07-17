Общество

В Волгоградской области благоустроят Россошки за 17 млн рублей

Общество 17.07.2024 12:20
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17.07.2024 12:20


В Городищенском районе Волгоградской области благоустроят территорию Россошинского военного мемориального кладбища, где захоронены красноармейцы, погибшие во время Сталинградской битвы. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне власти объявили о поиске подрядчика, которому предстоит привести объект культурного наследия в порядок.

Согласно проектно-сметной документации, специалисты должны установить 130 новых надгробных плит, обустроить удобные тротуарные пространства, произвести ремонт металлических ограждений кладбища, обновить асфальтовое покрытие подъездной дороги площадью порядка 1 тыс. кв. метров, смонтировать новую сеть уличного освещения и видеонаблюдения.

Зелёная зона мемориального кладбища должна пополниться шестью крупномерными деревьями. Кроме того, на прилегающей территории предусмотрена установка скамеек и урн.

Отдельно проектом предусмотрено строительство на территории объекта культурного наследия современного туалета. Работы включают в себя монтаж основного модуля, а также обустройство септика.

В общей сложности на эти цели районные власти выделили 17 млн рублей. Исполнитель подряда будет определён по итогу открытого аукциона в течение ближайших недель. Благоустройство должно завершиться до 1 ноября 2024 года. Ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о разработке проекта обновления этого мемориального комплекса. Подготовка документов обошлась бюджету в 9 млн рублей.

Отметим, на военном кладбище неподалёку от села Россошки Волгоградской области преданы земле 24 тыс. защитников Сталинграда. По количеству захоронений мемориал уступает лишь военному кладбищу на территории Мамаева кургана в Волгограде.

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