На юге Волгограда сгорел еще один расселенный дом











Череда возгораний расселенных аварийных домов продолжается в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, очередная заброшенная двухэтажка вспыхнула вечером 2 марта. Череда возгораний расселенных аварийных домов продолжается в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, очередная заброшенная двухэтажка вспыхнула вечером 2 марта.

- Горит расселенный дом на улице Саушинская, - рассказали читатели. – Соседний снесли год назад, а этот стоял. Ну, теперь его уже нет.







В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 18-50 ч.





- Горело двухэтажное неэксплуатируемое здание размером 40 на 15 метров по всей площади. Пожарные расчеты 7-1 части локализовали возгорание в 20-06 ч., - прокомментировали в управлении.



Напомним, пожары в брошенных аварийных домах на юге Волгограда происходят регулярно. Старые двухэтажки горят, не дождавшись сноса, на который нужны немалые деньги. Например, демонтаж дома №37 на улице Саушинская в прошлом году обошелся в 2,5 миллиона рублей.

Напомним, пожары в брошенных аварийных домах на юге Волгограда происходят регулярно. Старые двухэтажки горят, не дождавшись сноса, на который нужны немалые деньги. Например, демонтаж дома №37 на улице Саушинская в прошлом году обошелся в 2,5 миллиона рублей.

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