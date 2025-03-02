В Урюпинске простятся с 30-летним воином СВО

Завтра, 3 марта, в Урюпинске Волгоградской области пройдет церемония прощания с Ассадулой Джалоловым. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, уроженец Душанбе в прошлом году заключил контракт с Министерством обороны РФ.
- Он был храбрым, добрым и жизнерадостным, всегда приходил на помощь своим друзьям и боевым товарищам. У него было много друзей. Любил спорт, приобщал к нему своего брата. Занимался разными видами борьбы. Любое дело всегда доводил до конца, -
вспоминает его мама.
Погиб житель Урюпинска около Часов Яра в ДНР. Ему было 30 лет. У воина остались мама и брат.
Простятся с погибшим бойцом в сквере Павших борцов, а похоронят на кладбище хутора Попов.
Фото администрации Урюпинска t.me