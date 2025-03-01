В Волгограде опубликованы адреса мест, предназначенных для укрытия населения во всех районах города, передает V102.RU.

- В целях информирования граждан о местах возможного их укрытия по сигналам гражданской обороны, предоставляем перечень подготовленных заглубленных помещений подземного пространства (подвалы, подземные станции скоростного трамвая) с адресным закреплением домов по районам Волгограда, - сообщает гордума.

По каждому из 8 районов Волгограда приведены объемные данные о таких местах с указанием адреса, площади и расчетной вместимости.

Ознакомиться с информацией можно ЗДЕСЬ.

Напомним, что 5 марта с 10 до 11 часов во всех муниципалитетах Волгоградской области пройдет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения. Граждан при звуках сирен просят сохранять спокойствие, так как проверка плановая.