В Волгоградской области 5 марта проверят систему оповещения ГОЧС





5 марта в населённых пунктах Волгоградской области вновь пройдёт проверка региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз тренировка затронет все муниципальные образования, включая Волгоград.

- С 10 до 11 часов во всех муниципалитетах Волгоградской области проведут комплексную проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения. Мероприятие носит учебный плановый характер. Специалисты просят жителей сохранять спокойствие,- уточнили в пресс-службе администрации региона.

Специалисты будут тестировать сирены, а также громкоговорители, из которых жители региона смогут услышать сообщения «Внимание всем!», а также речевую информацию.

Отметим, такого рода учения в Волгоградской области проводятся уже второй раз с начала года. Власти просят граждан сообщать в местные администрации о местах, где в обозначенное время сирены так и не сработают.