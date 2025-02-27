В волгоградском УФСБ возбудили дело на пятерых работников депо РЖД





В Волгограде сотрудниками регионального УФСБ России в отношении пятерых работников Эксплуатационного локомотивного депо Максим Горький Приволжской дирекции тяги ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу управления, мужчин подозревают в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ – ч 1. ст. 274.1 УК России.

Сообщается, что распоряжениями ОАО «РЖД» предусмотрено периодическое компьютерное тестирование работников локомотивных бригад на знание техническо-распорядительных актов Железнодорожных станций. Цель таких тестирований – получение допуска к выезду на участок обслуживания. Чтобы успешно сдать тесты, работники депо решились схитрить и купили, а затем использовали «боты» для работы в автоматизированной системе.

– Тем самым они оказали неправомерное воздействие на объект критической информационной инфраструктуры РФ, – уточняют в пресс-службе волгоградского УФСБ. – Следственным отделом управления в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, к нему причастных.